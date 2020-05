ver.di ruft kurzfristig zu Streiks bei Amazon auf

Die deutsche Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat Beschäftigte des Online-Versandhändlers Amazon in Leipzig kurzfristig für Samstag zu einem Streik aufgerufen. Mit dem Ausstand der Spätschicht solle darauf hingewiesen werden, dass Arbeit am Wochenende und in den Abendstunden auf das absolute Minimum beschränkt und tariflich geregelt werden müsse, teilte die Gewerkschaft mit.

Bei Amazon würden Zuschläge und Schutzregelungen einseitig durch den Arbeitgeber festgelegt. Gestreikt wird ausschließlich am Standort Leipzig. Ende September hatte ver.di bereits fünf Amazon-Standorte bestreikt und mit Arbeitskampfmaßnahmen in dem für Amazon wichtigen Weihnachtsgeschäft gedroht.