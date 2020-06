Verizon: 45.000 Angestellte streiken

Nach bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen sind rund 45.000 Mitarbeiter des zweitgrößten US-amerikanischen Telefonkonzerns Verizon in den Streik getreten. Das teilte die US-Gewerkschaft Communication Workers of America (CWA) mit. Der Arbeitskonflikt dreht sich um den ausgelaufenen Tarifvertrag für Angestellte der Festnetzsparte in einigen nordöstlichen Bundesstaaten. Die Mobilfunksparte des Konzerns ist nicht betroffen.

Rentner springen ein

Das Unternehmen teilte mit, Zehntausende Angestellte aus dem Management sowie Ruheständler und Zeitarbeiter ausgebildet zu haben, um die Aufgaben der Streikenden übergangsweise zu übernehmen. Die 45.000 Mitarbeiter entsprechen rund einem Viertel der Belegschaft des Konzerns. Verizon hat im Festnetzgeschäft seit Jahren einen schweren Stand. Seit 2006 erlitt der Konzern im Betrieb von Festnetzleitungen einen Umsatzrückgang von rund 20 Prozent.