Verizon verkauft Infrastruktur für 15 Milliarden Dollar

Der US-Telekomkonzern Verizon trennt sich von Vermögenswerten im Wert von mehr als 15 Milliarden Dollar. Die Festnetz-Kabelverbindungen des Konzerns in den Bundesstaaten Florida, Texas und Kalifornien gingen für mehr als zehn Milliarden Dollar an den Konkurrenten Frontier Communications, teilte Verizon am Donnerstag mit. Die Transaktion solle noch im ersten Halbjahr über die Bühne gehen, Voraussetzung sei die Zustimmung der Aufsichtsbehörden.