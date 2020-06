Video-Portal Netflix legt bei Abonnentenzahl deutlich zu

Insgesamt kam Netflix auf einen Umsatz von 1,27 Mrd. Dollar, der Gewinn lag bei 53 Mio. Dollar. Das Unternehmen ist einer der größten Anbieter von Filmen und Serien zum Abruf über das Internet. Für eine Monatsgebühr können Abonnenten unbegrenzt Videos schauen. Über einen Start des Online-Dienstes in Deutschland wird seit Monaten spekuliert. Medienberichten zufolge plant der US-Marktführer, im September dieses Jahres mit einem deutschen Dienst zu starten. Netflix hat sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert.

Für Neuabonnenten in anderen Ländern steigen unterdessen die Preise. In Irland kostet das Abo nun 7,99 Euro pro Monat, einen Euro mehr als bisher. In anderen Märkten sollen die Preise in den nächsten Monaten um umgerechnet ein bis zwei Dollar steigen, wie Netflix mitteilte. Für bisherige Abonnenten sollen die Preise aber noch über einen "großzügigen Zeitraum" unverändert bleiben.