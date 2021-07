Visa investiert in Paypal-Rivalen Stripe

Der Kreditkartenriese Visa investiert US-Medien zufolge in das auf Online-Zahlungen spezialisierte Start-up-Unternehmen Stripe aus San Francisco.

Visa habe sich an einer neuen Finanzierungsrunde beteiligt, bei der die Bewertung der mit Paypal konkurrierenden Firma von 3,5 auf 5,0 Milliarden Dollar (4,5 Mrd Euro) angehoben werde, berichteten am Dienstag „ New York Times“, „Fortune“ und das Tech-Blog „Re/code“.

Auch der Visa-Rivale American Express werde erneut Geld in Stripe stecken. Weitere Investoren seien die bekannten Wagniskapitalgeber Sequoia Capital und Kleiner Perkins aus dem Silicon Valley. Der genaue Betrag war zunächst unklar, insgesamt solle die Finanzspritze aber unter 100 Millionen Dollar betragen. Stripe gilt als aufstrebender Konkurrent von Paypals Sparte Braintree, die sich auf innovative Online-Zahlungsmethoden spezialisiert.