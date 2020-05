Vodafone spart in Deutschland trotz Milliarden-Geldregens

Die Einschnitte haben mehrere Gründe. Unter anderem habe eine zuvor aufgelegte Sparrunde wegen Kostensteigerungen an anderen Stellen im Konzern nicht den gewünschten Erfolg gehabt, sagte ein Vodafone-Sprecher. Zudem leidet das Unternehmen seit Jahren unter den von Regulierungsbehörden angeordneten Gebührensenkungen und dem harten Preiskampf in der Branche. Resultat: In den vergangenen zwei Quartalen brach der operative Gewinn (Ebitda) um 13 Prozent ein. "Der Markt gönnt uns keine Pause", betonte der Sprecher. Gleichzeitig will Vodafone mehr Geld in die Aufrüstung des Mobilfunknetze stecken, das Tests zufolge in Sachen Sprachqualität weit hinter dem der Telekom liegt. Die Gesamtinvestitionen sollen deshalb ab dem nächsten Geschäftsjahr um 800 Mio. Euro auf jährlich 2 Mrd. Euro steigen.

Die Ausgaben müsste Vodafone eigentlich stemmen können, ohne den Gürtel enger zu schnallen. Die Briten kündigten im September den Verkauf ihres US-Mobilfunkgeschäfts an den dortigen Partner Verizon an - für satte 130 Mrd. Dollar (94,74 Mrd. Euro). Es ist die drittgrößte Übernahme aller Zeiten. Einen Teil des Geldes - nämlich knapp 11 Mrd. Euro - gab Vodafone für den Kauf von Kabel Deutschland aus.