Von der Lassallestraße ins Silicon Valley

Per 1. September 2013 war Ottendorfer von ÖIAG-Chef Rudolf Kemler (damals war die ÖIAG noch Hauptaktionär), als CTO installiert worden. Der Vertrag wurde damals auf drei Jahre mit der Verlängerungsoption von weiteren zwei Jahren abgeschlossen. Das Angebot von America Movil, weiter im Unternehmen zu bleiben und in einer anderen Rolle die Themen voranzutreiben, wollte er nicht annehmen. Verständlich, denn mit Günther Ottendorfer muss einer der angesehensten CTOs der Welt gehen. Der gebürtige Wiener (47) genießt einen Top-Ruf in der Telekombranche, der weit über die Grenzen Österreichs hinaus geht. Beim Mobile World Congress stand er mit drei weiteren Kandidaten auf der Shortlist für den „Mobile CTO of the Year“, gilt also als einer der weltweit besten CTOs.

Die Jahre vor der TA arbeitete Ottendorfer nicht nur bei T-Mobile, sondern war sogar im Gründungsteam von max.mobil, das im Jahr 2000 von T-Mobile vollständig übernommen wurde. Vor seinem Wechsel in die TA Group arbeitete er fast sieben Jahre in Deutschland und danach in Sydney, wo er Vorstandsmitglied von Optus Singtel war, dem zweitgrößten Telekommunikationsanbieter Australiens.

Neue Job-Angebote habe er noch keine. „Ich konzentriere mich derzeit auf die Übergabe. Ich werde vorerst auch in Österreich bleiben, weil meine Tochter hier die Matura macht und meine Frau ist bei time4africa engagiert“, so Ottendorfer. Ein Cross Culture Couture-Projekt, aus afrikanischen Stoffen werden Dirndln gefertigt. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, wieder im Ausland zu arbeiten. Ich habe viele Ideen und Freunde, die mich inspirieren und ich habe schon eine Idee, wohin es mich treiben könnte.“