Vor allem Mittelständler Opfer von Cyberangriffen betroffen

Neuen Technologien gegenüber sind die heimischen Unternehmen noch nicht sehr aufgeschlossen. Knapp die Hälfte der Unternehmen hat sich noch nicht mit Themen wie der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt, das etwa bei der Erkennung von Cyberangriffen Hilfestellungen bieten kann. "Die Menge der Daten sei durch die Digitalisierung unüberschaubar geworden", sagte Lamprecht. "Wir brauchen künstliche Intelligenz um sie zu analysieren und Bedrohungen erkennen zu können."

Herausforderung

Herausforderungen für die Zukunft sieht Lamprecht in der Nutzung von Cloud-Diensten. Die nimmt zwar zu, 75 Prozent der Unternehmen sind aber skeptisch. Auch die Vernetzung historisch gewachsener IT-Systeme mit neuer IT für digitale Projekte erfordert ein Umdenken bei Unternehmen. Lamprecht: "Die Integration von Sicherheit in die IT-Systeme muss ein fixer Bestandteil sein, sonst kann man Risiken nicht abdecken."