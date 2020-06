Vortrag: Austria Game Jam zieht Bilanz

Vom 27. bis zum 29. Januar fanden sich in 47 Ländern weltweit mehr als 10.600 Programmierer und Spielebegeisterte anlässlich des Global Game Jam zusammen und widmeten sich einem ganzen Wochenende lang nur der Spieleentwicklung. Dabei entstanden neben einem Eintrag in das Guinness Buch der Weltrekorde für das größte Game Jam auch mehr als 2.200 Spiele, die bereits seit längerer Zeit zum freien Download auf der Webseite des Global Game Jam stehen. Auch in Österreich wurde fleißig gearbeitet und so entstanden innerhalb von nur zwei Tagen sechs Spiele, die von den insgesamt 17 Teilnehmern erstellt wurden.