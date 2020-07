Vortrag: Bildungsreise in ein Spielestudio

Der aktuelle Vortrag der Subotron Pro Games-Reihe bricht mit der traditionellen Form des klassischen Frontalmonologes und nähert sich dem Thema Spieleentwicklung von einer praktischen Seite. Denn den Teilnehmer steht eine " Bildungsreise" in die Broken Rules Studios, den Machern des international erfolgreichen "And Yet It Moves", bevor. Den Teilnehmern wird die Möglichkeit geboten, in das Innerste des aus acht Spieleentwicklern bestehenden Studios vorzudringen und die Mitarbeiter aus verschiedenen Disziplinen bei der Arbeit an ihrem aktuellen Spiel "Chasing Aurora" über die Schulter zu schauen.