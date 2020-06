Waschmaschinenstreit mit Samsung: LG-Manager angeklagt

Die örtliche Staatsanwaltschaft hat laut LG Klage gegen den Chef der LG-Haushaltsgerätesparte und zwei weitere Mitarbeiter erhoben. Sie sollen Waschmaschinen des Erzrivalen Samsung absichtlich beschädigt haben.

Die Ermittlungen in dem Fall laufen seit Monaten. Samsung wirft den LG-Mitarbeitern vor, im September im Vorfeld der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin in Geschäften in Deutschland einige Samsung-Waschmaschinen absichtlich kaputt gemacht zu haben. LG sagt, dies sei versehentlich passiert.

Waschmaschinen sind nicht der einzige Streitpunkt zwischen den beiden Konzern. Die Rivalen lagen schon wegen des Fassungsvermögens von Kühlschränken und des Marktanteils bei Klimaanlagen miteinander im Clinch.