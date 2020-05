Weihnachtsgeschäft beschert Nintendo kleinen Gewinn

Das vergangene Quartal zeigte zumindest, dass die mobile Spielekonsole 3DS im Weihnachtsgeschäft ihr Revier gegen Smartphones und Tablets verteidigen kann. Von Oktober bis Dezember wurden 7,76 Millionen Geräte verkauft - leicht mehr als ein Jahr zuvor. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres waren es aber nur knapp 3,9 Millionen gewesen.

Nach den vergangenen neun Monaten sammelte sich in den Nintendo-Kassen ein Gewinn von knapp 10,2 Milliarden Yen (72 Mio Euro) an. Der Neunmonatsumsatz schrumpfte im Jahresvergleich um acht Prozent auf 499,12 Milliarden Yen (3,5 Mrd Euro). Mit Vorlage der Quartalszahlen kündigte Nintendo am Mittwoch auch einen Aktienrückkauf an. In den kommenden Monaten sollen eigene Anteile im Wert von bis zu 125 Milliarden Yen (888 Mio Euro) erworben werden. Es gehe um bis zu 7,82 Prozent der ausstehenden Aktien, teilte Nintendo mit. Aktienrückkäufe stützen gewöhnlich den Kurs.