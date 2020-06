Weiterer Android-Hersteller zahlt an Microsoft

Am Sonntag gab der US-Software-Konzern Microsoft eine Lizenzvereinbarung mit dem Herteller Compal bekannt. Der taiwanesische Original Design Manufacturer (ODM) produziert Android-Smartphones und Tablets im Auftrag anderer Unternehmen und setzt jährlich 28 Milliarden Dollar um. Es sei bereits die zehnte Vereinbarung, die Microsoft mit Herstellern oder Zulieferern von Android-Geräten abgeschlossen habe, schrieben die Microsoft-Justiziare Brad Smith und Horacio Gutierrez in einem Blog-Posting. Neun davon seien allein in den vergangenen vier Monaten abgeschlossen worden. Mit dem jüngsten Lizenzabkommen kassiere Microsoft von der Hälfte aller Unternehmen, die Android-Geräte herstellen, Lizenzgebühren, so die Microsoft-Anwälte weiter.

Microsoft verdiene vermutlich mit Android-Geräte mehr als mit seinem eigenen mobilen Betriebssystem Windows Phone 7, zitierte Ars Technica Marktbeobachter. Ende September willigte etwa auch Samsung in einem Patentabkommen ein, Lizenzzahlungen an Microsoft für Android-Smartphones und Tablets