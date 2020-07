“Wenn Amazon offline geht, gehen wir mit”

Server für Schnellstarter

Dass es mit dem Web-2.0-Boom Bedarf für schnell und einfach verfügbare Server-Infrastruktur gibt, hat Jeff Bezos früh erkannt. Seine Firma startete ihre Web-Services (kurz AWS) 2006 - also zu einer Zeit, als von der “ Cloud” maximal eingeweihte IT-Experten sprachen, iCloud-Anbieter Apple noch am iPhone bastelte und Drew Houston seine Dropbox noch nicht eingefallen war. Heute ist Amazon Anlaufstelle Nummer Eins bei jenen, die schnell einen neuen Web-Dienst hochziehen wollen.

“Man kann innerhalb von Minuten einen neuen Server hochfahren, das hat früher Tage gedauert”, sagt Gerald Bäck, Gründer des in Wien gestarteten und jetzt in Berlin ansässigen Start-ups Archify, das ebenfalls auf den Web-Services aufbaut. “Gerade für Start-ups und KMU is das toll, auch weil man keine eigene Hardware mehr anschaffen muss.” Flexibel ist das Ganze auch: Braucht man kurzfristig mehr Rechen-Power (etwa für Testberechnungen), kann man zusätzliche Kapazität anmieten oder stundenweise Server dazunehmen, wenn man mit einem Nutzeransturm rechnet.

Pro Gigabyte zahlt man Amazon maximal neun Cent, je mehr man mietet, desto günstiger wird es. Die Datenübertragung kostet extra (max. neun Cent pro GB), auch hier gibt es Mengenrabatt. In der Praxis heißt das: Kleine Start-ups kommen mit wenigen Hundert Euro pro Monat aus, für eine Million Besucher pro Monat muss man mit Kosten von 1000 bis 2000 Euro rechnen, wie futurezone-Recherchen ergaben. “Es ist natürlich teurer, als würde man eigene Server betreiben”, sagt Bäck. AWS ist mittlerweile ein Milliardengeschäft, wie GigaOm vorrechnet.

Ausfälle und der Lock-in-Effekt

Dass so viele Web-Dienste an Amazon auslagern, ist natürlich nicht unproblematisch. Am 21. April 2011 crashte die Amazon-Cloud in Nordamerika, und mit ihr Foursquare, Reddit, Quora, Hootsuite, SCVNGR, About.me und dutzende andere Seiten, Apps und Services. Auch unzählige Nutzerdaten sind damals auf Nimmerwiedersehen verschwunden.

“Wenn Amazon offline geht, gehen wir mit”, sagt Bäck. Insofern sei es immer notwendig, doppelt und dreifach Backups durchzuführen. “Innerhalb weniger Tage können wir dann bei einem anderen Anbieter wieder online gehen.” Zumindest theoretisch: Denn besonders attraktiv scheint die Konkurrenz derzeit nicht. Windows Azure kann bei weitem nicht so viele Kunden (darunter T-Systems, Boeing, NASA) wie Amazon anführen - weswegen Microsoft sein Angebot demnächst auch ausbauen will.