Wiener Digital Publishing-Start-up erhält Investment

Mit den Medien-Managern Michael und Gabriel Grabner, den vier Runtastic-Gründern Florian Gschwandtner, Alfred Luger, Christian Kaar und René Giretzlehner sowie Bernhard Lehner hat sich das Wiener Start-up Alice Interactive prominente Investoren an Bord geholt. Die in Form einer Kapitalerhöhung erfolgte Beteiligung an dem Digital Publishing-Start-up bewegt sich in einer für Seed-Investment typischen Höhe eines sechsstelligen Betrages.