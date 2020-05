Willhaben.at plant keine Auslandsexpansion

An eine Auslandsexpansion sei nicht gedacht, dies würde durch die Styria in Slowenien und Kroatien abgedeckt und Schibsted sei bereits in 25 Ländern aktiv. Auch am Stammgeschäft soll sich nichts ändern. „Wir haben den Fokus nicht auf einer Angebotserweiterung“, so Dellantonio.

Vielmehr gehe es darum, das vorhanden Potenzial auszuschöpfen. So seien die zahlreichen verschiedenen Betriebssysteme bei mobilen Anwendungen eine große Herausforderung.