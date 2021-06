"Wir werden 2012 Nummer eins bei Android sein"

futurezone: Sony hat viele Werke in Nordjapan. Wie ist die aktuelle Lage dort und wie wirkt sie sich auf die Produktion der Smartphones aus? Luc van Huystee: Wir sind vor allem wegen der Zulieferer betroffen. Die Handys werden zwar in China gefertigt, aber wichtige Teile kommen aus Japan. Wir analysieren gerade die Lage und hoffen, Komponenten von anderen Herstellern zu erhalten.

Mit gleich vier neuen Smartphones, zwei davon sind ab sofort in Österreich erhältlich, sagt Sony Ericsson Rivalen wie Samsung, LG oder Apple den Kampf an. Die futurezone sprach mit Luc van Huystee, zuständig für die Märkte in Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande.

Der Download eines Playstation-Spieles über das Handynetz kann extrem teuer werden, exorbitant hohe Handy-Rechnungen sind die Folge und derzeit ein Ärgernis in Österreich. Was tut Sony Ericsson, um das Risiko zu minimieren?

Für uns ist so ein negativer Effekt natürlich nicht gut, aber das liegt in der Verantwortung der Konsumenten und der Netzbetreiber. Die Spiele können alternativ auch via WLAN heruntergeladen werden.

Wie wichtig ist der österreichische Markt für Sony Ericsson?

Sehr wichtig. Österreich ist ein gut entwickelter Handymarkt und daher ein idealer Testmarkt für neue Endgeräte.

Wie sehen Ihre Verkaufserwartungen für Österreich aus?

Die Erwartungen sind sehr hoch. Im Fokus ist natürlich das Xperia Play, das es bei allen Netzbetreibern geben wird. Wir werden bis Ende 2012 die klare Nummer eins bei Smartphones mit Android-Betriebssystem werden. Derzeit sind etwa 40 Prozent aller verkauften Handys Smartphones.

Beim Betriebssystem ist Sony Ericsson von Microsoft zu Google gewechselt. Warum eigentlich?

Wir benötigen ein offenes Betriebssystem und wechselten daher zu Googles Android, weil wir hier ein größeres Potenzial sehen. Bisher gaben uns die Verkaufszahlen von Android-Geräten recht, wir waren schon 2010 sehr erfolgreich. Wir arbeiten sehr eng mit Google zusammen, um den Android-Markt für Games voranzutreiben. Hier liegt eindeutig die Priorität jetzt.

Thema Tablet-PC: Der iPad-Rivale aus dem Hause Sony Ericsson kommt angeblich noch heuer auf den Markt?

Es ist noch nicht sicher, ob Sony oder Sony Ericsson einen Tablet-PC auf den Markt bringen wird. Wir warten vorerst ab, wie sich der Markt weiter entwickelt und arbeiten eng mit Sony zusammen.

Waren die Erwartungen rund um das iPad vielleicht zu optimistisch?

Es gibt für mich vor allem eine entscheidende Frage: Was ist die richtige Größe für so einen Tablet-PC? Da müssen wir noch mehr erforschen.