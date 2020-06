„Wir wollen bei Windows Phones Marktanteil von 20 Prozent“

Der Aktienkurs ist innerhalb eines Jahres von 27 auf fast 40 Euro gestiegen. Wie geht’s weiter?

Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Aktienanalyst, aber das Unternehmen ist auf dem richtigen Weg. Microsoft gehört zu den Top-Unternehmen der Welt. Immer wenn sich ein Markt ändert, muss man sich mitändern. In dieser Veränderung, man kann auch digitale Transformation dazu sagen, befinden wir uns gerade. Da kann es schon passieren, dass man das eine oder andere nicht in der gewünschten Geschwindigkeit realisiert. Aber wir stecken 15 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung und sind beim Forschungsbudget nicht nur eine der Top-Firmen der Welt, sondern lassen auch Apple weit hinter uns. Mit der HoloLense werden wir einiges bewegen. Das ist eine innovative Technologie.

Allerdings lässt Apple Microsoft weit hinter sich, wenn man sich die Erfolgsmeldungen der vergangenen Monate ansieht. Allein 75 Millionen verkaufte iPhones im ersten Quartal.

Im Mobile Phone-Bereich können wir nicht zufrieden sein. In Westeuropa haben wir einen Anteil von sieben Prozent, in Deutschland und Italien je 15 und es gibt in manchen Ländern in Südamerika sogar Marktraten von 30 Prozent. Aber wir müssen aufholen.

In Österreich liegt der Windows-Phone-Anteil mit sieben Prozent im Westeuropa-Schnitt. Wohin wollen Sie?

Wir müssen in die Richtung 20 Prozent kommen und mit Windows 10 haben wir die Chance, dass wir aufholen. Und unser Betriebssystem ist super und es gibt bereits 500.000 Apps. Wobei es nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität ankommt, denn jeder hat ohnehin im Schnitt nur 30 Apps auf seinem Smartphone und bleibt bei den gleichen Apps hängen.

Warum sollte man auf ein Windows-Phone umsteigen?

Windows ist ein modernes System, eine Produktivitäts-Plattform, die kostengünstig ist. Vor allem oder gerade für Unternehmen, die auf ihre Kosten schauen müssen. Es macht halt einen Unterschied, ob ein Smartphone 100 oder 700 Euro kostet. Windows Phones sind der neue Filofax.

Von Apple zu Google, die mit Android auch ganz gut unterwegs sind, sogar höhere Marktraten hat als Apple. Auch Google hat innovative Abteilungen, wie das Forschungslabor Google X, Google Y oder Google Ventures.

Google und Microsoft sind unterschiedliche Unternehmen. Microsoft lebt von Services, Google von Werbung. Und: Wir haben unsere Garage, die Microsoft Garage, in der wir innovativ sind und vor allem Apps entwickeln.

Microsoft, das sich einst dadurch ausgezeichnet hat, andere eher nicht in sein Computerreich zu lassen, propagiert neuerdings „Openness“, Offenheit allen Plattformen gegenüber. Auf Microsoft-Plattformen laufen mehr als 350.000 Open-Source-Anwendungen, Microsoft ist an mehr als 150 Standardisierungsorganisationen beteiligt.

Das ist eine neue Strategie, denn mit Windows 10 sind wir offen für IOs und auch für Android. In der Open-Source-Community sind wir akzeptiert. Die Verfügbarkeit von breitbandigen Netzen hat es ermöglicht, dass sich neue Devices und Plattformen durchgesetzt haben. In der neuen Welt des Arbeitens muss man mit jedem Device überall arbeiten können, daher muss man mit allen Plattformen kommunizieren können. Mobilität war der Motor, die Nutzung hat sich verzehnfacht. Wir definieren Plattform übrigens nicht mehr als Windows, sondern wir reden von OneDrive, von Skype etc.