Yahoo-Chef muss nach Lebenslauf-Affäre gehen

Keine guten Wünsche

Yahoo hatte in Mitteilungen an die US-Börsenaufsicht angegeben, der erst im Jänner ins Amt gekommene Thompson habe einen Abschluss in Computerwissenschaften - dabei wurde er lediglich in Buchhaltung ausgebildet. Yahoo sprach von einem Versehen und richtete ein Untersuchungskomitee ein. Yahoo verbreitete die Nachricht vom Ausscheiden Thompsons am Nachmittag kalifornischer Zeit. Auffallend war, dass die sonst in derartigen Mitteilungen üblichen Abschiedsworte und guten Wünsche für den weiteren Lebensweg vollends fehlten. Auch Thompson selbst kam nicht zu Wort. Er habe das Unternehmen bereits verlassen, hieß es kurz und knapp von Unternehmensseite.

Machtkampf eines Großaktionärs

Damit hat Großaktionär Daniel Loeb sein Ziel erreicht. Er war es, der im offiziellen Lebenslauf von Thompson einen Bachelor-Abschluss in Computerwissenschaften entdeckte, der dort nicht hinein gehörte. Denn Thompson hat lediglich einen Abschluss in Buchhaltung. Für Loeb war diese Entdeckung der Hebel, um den Firmenchef zu stürzen, der seinen eigenen Machtplänen im Weg stand. Loeb hält über seinen Hedgefonds Third Point 5,8 Prozent an Yahoo und fordert schon lange, dass er in das oberste Konzerngremium einziehen kann, in den Verwaltungsrat. Nach dem Sturz Thompsons wird Loeb nun insgesamt drei Sitze in dem Gremium bekommen, einen davon besetzt er selbst, die beiden anderen bekleiden Vertraute.

Thompsons Bilanz positiv

Es ist schon der zweite unrühmliche Abgang eines Yahoo-Chefs binnen kurzer Zeit. Thompson war erst zu Jahresbeginn angetreten.