Yahoo-Chefin kann Werbeschwund nicht stoppen

"Wir sind uns sicher, dass die Geschäftsentwicklung in die richtige Richtung geht", sagte Finanzchef Ken Goldman. Er erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz, der in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums liegt. Den operativen Gewinn sieht er indes abermals schrumpfen.

Mayer hatte viel Geld in die neuen Produkte gesteckt und dazu auch Mitarbeiter eingestellt, vor allem für die technischen Bereiche. Die Gesamtzahl der Beschäftigten erhöhte sich dadurch binnen eines Jahres von 11.700 auf 12.200. In diesem Jahr stünden einige große Entscheidungen an, sagte die Yahoo-Chefin. Sie ging aber nicht in die Details.