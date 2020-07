Yahoo gibt Alibaba-Anteile ab

Nach mehrjährigem Ringen gab das US-Unternehmen am Montag dem Drängen der Chinesen nach und überlässt bis zur Hälfte seiner Aktien den Alibaba-Eigentümern. Das Paket von derzeit insgesamt 40 Prozent zählt zu den Kronjuwelen des Internetpioniers, der zuletzt wegen sinkender Umsätze massiv unter Druck geraten ist.

Yahoo erhält den Angaben zufolge mindestens 6,3 Milliarden Dollar in bar und neue Alibaba-Vorzugsaktien im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar. Das Geld soll demnach an die Yahoo-Aktionäre weiter fließen: Der Konzern kündigte einen Aktienrückkauf im Umfang von fünf Milliarden Dollar an.

Alibaba will an die Börse

Das chinesische Unternehmen selbst will jetzt an die Börse gehen. Gemessen an dem von Yahoo erhaltenen Preis wird Alibaba derzeit mit 35 Milliarden Dollar (rund 27,4 Mrd Euro) bewertet.

Analysten haben Yahoo wiederholt zum Ausstieg aus Alibaba gedrängt. Nach ihrer Einschätzung steckt der Großteil des Wertes von Yahoo in den asiatischen Beteiligungen, ein Verkauf vereinfache die Eigentümerstruktur des US-Konzerns und mache den Wert des Unternehmens für Investoren leichter nachzuvollziehen, sagten sie.

Yahoo unter Druck

Yahoo hat im vergangenen Jahr im Wettbewerb mit Google um das Anzeigengeschäft im Internet ein Fünftel seines Umsatzes eingebüßt und binnen weniger Monate zwei Konzernchefs gefeuert. Vor kurzem