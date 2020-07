Yahoo verhandelt über Alibaba-Anteilsverkauf

Der Internetpionier Yahoo will sich offenbar in Kürze von einem Teil seiner milliardenschweren Beteiligung an der Alibaba Group trennen. Der Verkauf von 15 bis 20 Prozent des Anteils könne in wenigen Wochen unter Dach und Fach gebracht werden, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person am Freitag. Es gebe allerdings keine Garantie, dass das Aktienpaket tatsächlich veräußert werde.

Yahoo und die chinesische Alibaba Group, an der die Amerikaner seit 2005 40 Prozent halten, sind seit Jahren in Verhandlungen über einen Ausstieg des US-Konzerns. Erst im Februar waren Gespräche über ein steuerfreies 17 Milliarden Dollar schweres Tauschgeschäft geplatzt. Die nun diskutierte Vereinbarung sei nicht so kompliziert, sagte die damit vertraute Person. Allerdings könnten die jüngsten Rücktrittsforderungen an Yahoo-Chef Scott Thompson die Gespräche erschweren.

Ultimatum

Großaktionär Third Point stellte dem angeschlagenen Internetkonzern ein Ultimatum: Bis Montag müsse Thompson seinen Schreibtisch räumen, weil er sich mit einem