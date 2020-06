Zalando-Finanzier Rocket Internet will an die Börse

Das Berliner Internet-Beteiligungsunternehmen Rocket Internet der Gebrüder Samwer erwägt einen milliardenschweren Börsengang. Die Eigentümer hätten bereits die Banken Morgan Stanley, JP Morgan und Berenberg angeheuert, um einen solchen Schritt an der Börse Frankfurt auszuloten, berichtete die „Financial Times“ am Samstag in ihrer Online-Ausgabe.