Zalando kauft Modemesse Bread & Butter

Wie Insolvenzverwalter Christian Graf Brockdorff am Montag mitteilte, bekommt die Messe ab 2016 ein neues Konzept. Die nächste Ausgabe werde wie geplant im Juli auf dem früheren Flughafen Tempelhof ausgerichtet. Dort soll die Messe auch künftig zwei Mal im Jahr über die Bühne gehen, wie ein Zalando-Sprecher sagte. „Das ist ein klares Bekenntnis zum Modestandort Berlin.“ Die Messe werde sich künftig vorrangig an Verbraucher richten. Bisher steht der Handel im Fokus. Brockdorff kündigte an, die Insolvenz werde zum 1. Oktober beendet.