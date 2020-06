Zalando wird europäische Aktiengesellschaft

Zalando sei inzwischen in 15 Ländern aktiv, die neue Rechtsform solle dies widerspiegeln, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Zugleich wurde der Aufsichtsrat erweitert: In das Gremium ziehen der frühere Telekom-Chef Kai-Uwe Ricke sowie drei Arbeitnehmervertreter ein.

Die neue Rechtsform habe keine Auswirkungen auf das operative Geschäft, Firmensitz bleibe Berlin. Zuletzt wurde verstärkt über einen Börsengang von Zalando voraussichtlich im Herbst spekuliert. Das Unternehmen hält sich dazu bisher bedeckt und bezeichnet eine Aktienplatzierung als eine Möglichkeit für die Zukunft.