ZIT vergibt 50.000 Euro für digitale Medienproduktionen

Die Technologieagentur der Stadt Wien (ZIT) startet mit einer neuen Förderaktion. Im Zuge des “Content Pitch” wird die Umsetzung innovativer digitaler Formate - Games, Apps, Open Data-Produktionen, etc - finanziell unterstützt. Ab sofort können bis einschließlich 5. Mai 2014 Projekte eingereicht werden. Am Ende sollen bis zu zehn Projekte insgesamt 50.000 Euro an Produktionsunterstützung erhalten, wie es in einer Aussendung heißt. Am 27. Mai dürfen die Finalisten ihre Ideen vor einer Fachjury präsentieren.