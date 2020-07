Zögern vor Börsengang nach Facebook-Flop

Börsengang

: Am Mittwoch sackte das Papier des Sozialen Netzwerks im Handelsverlauf auf bis zu 27,86 Dollar ab (22,40 Euro). Letztlich ging die Aktie mit 28,19 Dollar aus dem New Yorker Handel und verlor damit gut 2 Prozent im Vergleich zum Vortag. Der Ausgabepreis hatte bei 38 Dollar gelegen. Damit haben Anleger, die direkt beimdie Aktie kauften, mehr als ein Viertel ihres Geldes verloren. Ein Grund für den neuerlichen Kursrückgang dürfte die Überprüfung des Instagram-Kaufs durch die US-Wettbewerbsbehörde FTC sein.

Kayak strebt "konservative" Bewertung an

Kayak wird bei seinen Börsenplänen ebenso wie Facebook federführend von der Investmentbank Morgan Stanley unterstützt. Den Bankern wird eine deutliche Mitschuld an Facebooks verpatztem Börsengang vorgeworfen: Sie hätten sich bei der Nachfrage verschätzt und deshalb sei der Preis zu hoch angesetzt worden. Von Anfang an gab es Kritiker, die den bei 104 Mrd. Dollar angesetzten Wert des Unternehmens für übertrieben hielten.

Dem " Wall Street Journal" zufolge will Kayak die Facebook-Erfahrung berücksichtigen und eher eine "konservative" Bewertung anstreben. Auf der Website kann man nach Flügen, Übernachtungen und Mietwagen-Angeboten suchen. Eine Sprecherin sagte der Zeitung, man könne nicht von einer Verschiebung der Börsenpläne sprechen, weil kein fester Termin angekündigt worden sei. "Wir warten, bis die Marktbedingungen unseren Anforderungen entsprechen", erklärte sie. Kayak hatte den Börsengang bereits vor eineinhalb Jahren angemeldet.