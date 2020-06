ZTE: LTE-Ausbau kostet Mobilfunkern 3,5 Milliarden Euro

Laut Schuster fehlt es hierzulande an einer Vision für die Telekom-Infrastruktur. „Die Frage ist, was kommt nach LTE“, erklärte er. Man müsse sich fragen, ob es nicht noch schneller gehe. Immerhin hätte sich das Datenaufkommen vom Handy zum Smartphone verfünfzigfacht. Er forderte - so wie zahlreiche Branchenkollegen vor ihm - die Bundesregierung auf, die von Infrastrukturministerin Doris Bures ( SPÖ) versprochene Milliarde Euro tatsächlich in den Breitbandausbau zu investieren. Auf die Frage, ob er die zugesagte Milliarde für realistisch halte, antwortete Schuster: „Da lass' ich mich überraschen.“

Zuletzt wickelte ZTE unter anderem die Netzzusammenlegung von „3“ und Orange ab. „3“, die heimische Tochter des Hongkonger Mischkonzerns Hutchison Whampoa, steuert knapp die Hälfte des ZTE-Umsatzes in Österreich bei, 40 Prozent liefert die Telekom. Auch mit T-Mobile hat ZTE Geschäftsbeziehungen, wenn auch in einem deutlich geringeren Ausmaß, so Schuster.

Den eigenen Angaben zufolge schrieb ZTE Österreich als Osteuropa-Zentrale 2013 bei einer Gewinnspanne von 10 Prozent einen Umsatz von 117 Millionen Euro - ein Plus von 36 Prozent gegenüber den erlösten 86 Mio. Euro von 2012. Im Jahr 2011 waren es gar nur rund 40 Millionen Euro. Für heuer peilt Schuster ein Wachstum von 33 Prozent an. Zum Vergleich: 2010 hat ZTE in Österreich mit zwei Leuten begonnen, heute sind es 89 Mitarbeiter. Von Österreich aus werden osteuropäische Länder wie Kroatien, Serbien oder Weißrussland gesteuert. ZTE ist vor allem in jenen CEE-Märkten aktiv, in denen auch die TA vertreten ist.