Zulieferer schließt Apple-Fabrik und bereitet Klagen vor

Unter den beanstandeten Verträgen sei auch das Vertraulichkeitsabkommen, das die Bekanntgabe weiterer Informationen zu dem Fall verhindere, hieß es in am Freitag eingereichten Akten. GT kündigte zudem die Streichung von 890 Stellen und die Schließung seiner von Apple mitfinanzierten Fabrik für Saphir-Glas im Bundesstaat Arizona an. Man gehe davon aus, mehrere Ansatzpunkte für Klagen gegen Apple zu haben, hieß es in den Gerichtunterlagen weiter.