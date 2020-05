Zynga streicht Jobs und übernimmt Spieleentwickler

Das Zynga-Management kündigte am Donnerstag den Kauf des Spieleentwicklers NaturalMotion für 527 Millionen Dollar an. Zugleich sollen 314 Jobs wegfallen, 15 Prozent der Belegschaft. An der Börse kamen die Ansagen des 2013 angetretenen Zynga-Chefs Don Mattrick gut an.