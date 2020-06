Zynga übernimmt Spielemacher OMGPOP

Wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde, hat Zynga das Unternehmen übernommen, das hinter der erfolgreichen App "Draw Something" steht. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt, es wird spekuliert, dass der Deal etwa 150 bis 250 Millionen US-Dollar wert war.

Die App "Draw Something" wurde erst vor sechs Wochen veröffentlicht und konnte seitdem über den Apple App Store und den Google Play Store über 35 Millionen Downloads verzeichnen. In dem Spiel zeichnen User etwas, während andere raten, was es sein könnte. Die App wird auch nach der Übernahme wie gewohnt weiter bestehen, gibt OMGPOP-CEO Dan Porter in einer Stellungnahme an. Porter wird nach der Übernahme General Manager von Zynga New York, der Hauptsitz des Unternehmens liegt in San Francisco.