Aufräumen mit Vorurteilen: Das steckt hinter Bitcoin2Go

Das Ziel von Bitcoin2Go ist es, den Einstieg in die Welt der Kryptowährungen so einfach wie möglich zu gestalten. Wir verstehen, dass Kryptowährungen für viele Menschen noch Neuland sind, und wollen daher sicherstellen, dass jeder die Möglichkeit hat, von den Vorteilen dieser Technologie zu profitieren. Deshalb haben wir eine Webseite geschaffen, die auf eine klare und verständliche Weise erklärt, wie Kryptowährungen funktionieren und wie man sie am besten nutzen kann.

Was hinter dem Konzept von Bitcoin2Go steckt, wer die Gründer sind und welche Herausforderungen und Chancen sie im aktuellen Kryptomarkt sehen, erklären wir in diesem Artikel.

Wie fing es mit dem Unternehmen an und woher kam die Idee?

Gegründet wurde Bitcoin2Go von Mirco Recksiek und Daniel Wenz, die zuvor ein anderes Krypto-News-Portal aufgebaut hatten. Dabei entstand der Wunsch, eine richtige Bildungsplattform für Kryptowährungen zu schaffen, die auch Einsteiger und Anfänger abholt.

Die Gründer erkannten, dass es für viele Menschen schwierig sein kann, den Einstieg in die Welt der Kryptowährungen zu finden. Die Informationen sind oft komplex und unübersichtlich, denn es gibt viele schwarze Schafe in diesem Bereich. Aus diesem Grund wollten sie eine Plattform schaffen, die den Einstieg in die Welt der Kryptowährungen so einfach wie möglich macht und gleichzeitig eine zuverlässige Quelle für Informationen und Bildung in diesem Bereich bietet.

Die Prämisse der Gründer war hierbei einfach und stringent: Nur wer Zugang zu korrekten und kostenlosen Informationen hat, ist in der Lage, sich eine eigenständige Meinung zu bilden und somit zum finanziellen Selbstentscheider für Kryptowährungen zu werden.

Bei der Namenssuche war es den Gründern wichtig, eine Kryptowährung zu wählen, die bekannt und etabliert ist. Bitcoin war die naheliegende Wahl, da es die größte und bekannteste Kryptowährung ist. Der Zusatz "2Go" soll zeigen, dass die Plattform für Menschen gemacht ist, die schnell und einfach lernen möchten, wie man Kryptowährungen nutzt. Die Gründer legten großen Wert darauf, dass die Inhalte verständlich und zugänglich sind, damit auch Menschen ohne technisches oder finanzwirtschaftliches Hintergrundwissen mehr über Bitcoin und Co. erfahren können.

Wer sind die Gründer von Bitcoin2Go?

Daniel Wenz ist ein leidenschaftlicher Unternehmer, der sich mit Bitcoin2Go und Finanzwissen aktiv an der Bildung von Menschen beteiligt. Seine Vision ist es, eine Bildungsplattform zu schaffen, die Kryptowährungen für jeden zugänglich macht. Vor der Gründung von Bitcoin2Go arbeitete er am Aufbau eines Startups für intelligente Geschäftssoftware und half beim Aufbau eines Bitcoin-ATM-Netzwerks in Deutschland. Seine Masterarbeit am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) absolvierte er mit einer 1,0 zum Thema "Asset Pricing Factors in Cryptocurrency Markets".