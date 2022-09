Bester Casino Bonus - Die besten Angebote getestet

Alles andere als langweilig wird Ihnen bei CasinoRex werden, denn mit über 2000 Casinospielen ist für jede Menge Unterhaltung gesorgt. Und das bei über 50 Anbietern, die für beste Qualität sorgen. Wichtige und sogar namhafte Kooperationspartner wie Pragmatic Play, Evolution Gaming und NetEnt sind nur einige von den vielen. Wichtig dabei ist zu wissen, dass auf höchste Qualität geachtet wird, was nicht nur die Grafik und die Auflösung der Spiele betrifft, sondern auch das Laden der Spiele sowohl am Desktop als auch mobil.

Auf geht´s zum nächsten Casino mit unschlagbarem Willkommensbonus von 100 €. Dieser Anbieter hat sich im deutschsprachigen Bereich durchgesetzt und nach oben gemausert. Mit einer fantastischen Auswahl von über 2.200 Spielen und mit bis zu 10 Jackpots erleben Sie hier definitiv mehr als nur ein hervorragendes Spielerlebnis. Mit einer Glücksspiellizenz aus Malta und einem umfangreichen Spieleangebot, das von renommierten Herstellern entwickelt wurde, steht Ihren Gewinnen so gut wie nichts mehr im Wege. Abgesehen von den vielen Auswahlmöglichkeiten an Spielen, muss man sagen, dass auch die Menüführung der gesamten Website absolut gut strukturiert, ansprechend und äußerst übersichtlich gestaltet wurde. Die einfache Bedienung macht das Spielverhalten zu einem richtigen Vergnügen. Doch kehren wir nun zu den Tatsachen des Casinos und sehen uns mal dabei die Vor- und Nachteile etwas genauer an.

Trotz der Tatsache, dass es sich hierbei um ein eher kleineres Casino geht, hat es dennoch viel zu bieten. Angefangen von einer hohen Qualität, bis hin zur Lizenz und der Echtheit der Spiele, sowie der kompetente Kundenservice bietet das Online Casino HellSpin. Zahlreiche Aktionen, sowie Turniere, die dem Spielspaß nichts mehr im Weg stehen winken einem in regelmäßigen Abständen zu. Auch Rubellose sind im Hellspin Casino zu finden und sind hierbei in einer Vielzahl von rund 60 verschiedenen Rubellosen vertreten. Also nichts wie ran an den Spaß und rein ins Vergnügen.

Es bietet bereits eine Riesenauswahl mit über 3.000 Casino Spiele von insgesamt 60 verschiedenen Anbietern an. Darunter finden Sie auch Slots wie Wolf Gold Slot oder auch Wild West Gold Megaways von Pragmatic Play. Nicht zu vergessen der berühmte Big Bass Bonanza von Pragmatic Play, der mittlerweile fast in jeder Casino-Lobby zu finden ist. Die großartige Überraschung hierbei ist, dass jede Woche noch zusätzliche Slots dazukommen. Doch auch sind Jackpot-Spiele, sowie Tischspiele und Live Casino Spiele im guten ausgiebigen Rahmen zu finden. Sie können dieses Casino auch mobil auf allen Smartphones und Tablets nutzen.

Wir entfachen hiermit das Feuer in Ihnen und richten unsere volle Aufmerksamkeit nun ganz auf ein Online Casino mit vielen Boni. Gleich beim ersten Bonuspaket gibt es bis zu 450 € mit 150 Freispielen dazu. Den Spielern winken jede Menge Boni in regelmäßigen Abständen zu und werden als sogenannte Höllenpunkte getarnt. Die Registrierung, sowie die Bedienung der gesamten Website fällt sehr unkompliziert aus. Das Casino startete im Jahre 2020 und zählt somit noch zu den neueren Online Casinos.

Ein neuer, frischer Wind weht in der Casino-Spieler Landschaft mit Ricky Casino, welches für viele gute Überraschungen sorgt! Beginnen wir mal gleich mit dem Willkommensbonus, für diejenigen, die hier zum ersten Mal sind. Erleben Sie ein unschlagbares Willkommenspaket in Höhe von 1200 €, welches Sie in sechs Einzahlungsschritten erhalten werden. Doch das ist erst der Anfang. Denn gefolgt von vielen weiteren Boni, steigen Ihre Gewinnchancen bei jedem Spiel. Es gibt sogar ein Dienstags-Bonus, der Sie vom öden Montags-feeling befreien wird, und zwar mit ganzen 100%. Dabei winken Ihnen bis zu 100 € zu. Ist Ihnen das nicht genug, so können Sie sich auf den Mittwoch freuen, der mit zahlreichen Freispielen Ihnen die Woche versüßt. Und das jede Woche, in der Sie sich bis zu 200 Freispiele von einer Mindesteinzahlung von nur 20 € sich ergattern können. Doch dann kommt noch der Freitag, der Ihre Woche schön ausklingen lässt, gefolgt vom VIP-Bonus, und dem berühmten Geburtstagsbonus. Ricky ist auch ein tolles Online Casino in der Schweiz

Vorteile:

· Unschlagbare Boni Angebote

· Zahlreiche Spiele

· Viele Währungen zur Auswahl

· Mehrere Optionen für verantwortungsbewusstes Spielen

· Einfache Bedienung der Website

Nachteile:

· Kein telefonischer Kundendienst verfügbar

Erleben Sie ein neues Online Casino, welches Ihre Wünsche was das Casino Herz begehrt, vollkommen erfüllen wird. Eine sehr einfache und unkomplizierte Menüführung dient als perfekte Navigation auf der gesamten Webseite, was das Spielverhalten noch übersichtlicher macht. Das Ricky Casino bietet über 2500 Titel an Slots an und verwöhnt die Spieler weiters auch mit zahlreichen Angeboten an Jackpots. Zahlreiche Jackpot Spiele sind im Programm enthalten, sowie progressive Jackpots. Diese sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, denn immerhin können Sie für Gewinne mit bis zu mehreren Millionen sorgen. Darüber hinaus erleben Sie auch Live Casinos mit Live Dealern, die Sie stets bei Laune halten werden.

Ob am Desktop, am Tablet, oder am Handy - Ricky Casino ist einfach zu bedienen und auf jedem Gerät spielbar. Doch nicht nur die Grafik und die vielen Boni begeistern die Spieler in diesem einzigartigen Casino, sondern auch wird neben all den guten Angeboten eine top Sicherheit geboten. Lizenziert in Curacao bietet das Ricky Casino nicht nur eines der neuesten Verschlüsselungstechnologien, sondern es werden auch die Kundendaten mittels der SSL-Verschlüsselung geschützt. Somit gehört dieses Casino definitiv zu eines der sichersten und liefert dabei auch noch eine top Qualität!

Casino Bonus-Arten

Neben dem üblichen Willkommensbonus gibt es mittlerweile weit mehr Boni, als man glaubt. Immer häufiger kommt es vor, dass Online Casinos mit verlockenden Boni auch unter der Woche seine Spieler beschert und darüber hinaus sogar Treue-Boni verleiht. Was so viel bedeutet, dass man mittlerweile nicht nur als Neu Registrierter Spieler, sondern auch als regulärer Spieler Anspruch auf Boni haben kann. Empfehlenswert ist es dabei, auf die Bonusbedingungen des jeweiligen Casinos genau zu achten, da diese, auch wenn in kleinen Maßen, voneinander sehr wohl abweichen. Hier nochmal kurz zu den Bonus-Arten und dessen Definitionen:

Willkommensbonus:

· Dieser Bonus wird den Spielern nach ihrer ersten Einzahlung zur Verfügung gestellt, nachdem sie sich registriert haben und ihre Ersteinzahlung getätigt haben. Je nach Casino variiert der sogenannte Mindesteinzahlungsbetrag, den man einzahlt, um den Willkommensbonus in Anspruch nehmen zu können. Manche Casinos bieten auch einen Non-Deposit Willkommensbonus an, doch dazu später.

Nach der Ersteinzahlung erhält man in manchen Fällen vom Casino ein Gratis-Guthaben und kann diesen auf dem Casino Konto sogar mindestens verdoppelt werden. Diese können auch unterschiedliche Auszahlungslimits haben. Mit einem Bonus erhält man somit vom Casino ein gesponsortes Extra-Spielguthaben. Der sogenannte Maximale Einsatz bezieht sich als den maximalen Einsatz, den man pro Drehung setzen kann.

Bonus Game

Hierbei erhalten Sie zusätzliche Spiele, die Ihnen innerhalb der Slots zur Verfügung gestellt werden. Das kann sich auf das Erreichen von Levels in bestimmten Jackpots beziehen. Dabei geht es hauptsächlich um das Erhöhen eines zufälligen Gewinnes.

Reload Bonus

· Dienstags Reload Bonus – Der Wochenstatt könnte gar nicht süßer sein, denn jeden Dienstag erhalten Sie den Zugriff auf das Reload Bonus meist in Höhe von 100% der Einzahlung. Dafür müssen Sie nur die ersten drei Einzahlungsboni beanspruchen und diesen auch innerhalb von wenigen Tagen umsetzen. Hierbei muss eine Mindesteinzahlung getätigt werden, damit ein maximale Bonusbetrag an dem Spieler ausbezahlt werden kann.

· Wochentagsbonus – Hierbei gelten dieselben Bestimmungen, wie beim Dienstags Reload Bonus. Wurden erstmal vorab die ersten drei Willkommensboni beansprucht, ist dieser auch automatisch verfügbar. Die Mindesteinzahlung, sowie dessen Laufzeit beträgt, oft dieselben Beträge und Bedingungen, wie beim Dienstags-Bonus,mit einer Laufzeit von 3 Tagen.

· Geburtstagsbonus – endlich dürfen Sie Ihren Ehrentag auch im Online Casino gebührend feiern und erhalten bei manchen Online Casinos ein kleines Geschenk zu Ihrem Geburtstag, wenn Sie auch hier eine Mindesteinzahlung tätigen. Obendrein gibt es oft ein Bonusgeschenk. Um Ihr Geschenk auch in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie sich meistens einfach nur an das Support Team wenden und schon können Sie loslegen.

· Cashback-Bonus – Hier sprechen wir von einer sogenannten „Geld zurück“ Garantie, wobei der Betreiber diesen meist für eine Woche anbietet, bzw. manchmal 14 Tage, oder sogar für einen ganzen Monat. Kurz gesagt wird jenes Geld, welches man in dieser Zeit eingesetzt und gewonnen, danach wieder verloren hat, gegeneinander gerechnet. Dabei handelt es sich meist um 25% und ca. 100€, das gedeckelt wird.

Freispiele und gratis Cash Bonus

Free Spins

· Dies sind die legendären Freispiele, die sich in zwei Kategorien unterteilen lassen. Das eine, welches wir als Freispiele kennen, die für die Treue des Spielers vom Casino verschenkt werden, bei welchen die Spieler kostenlos auf kleinste Einsätze ein paar Drehungen an einem Slot im Basisspiel erhalten.

· Das zweite Beispiel in der Kategorie bezieht sich auf Freispiele, die während des Basisspiels durch die Erfüllung der Bedingungen, wie z.B. das Landen von mehreren Scatter Symbolen, ausgelöst werden.

Buy-Feature

· Man kann nicht genug von Freispielen bekommen, weswegen man sich diese auch erkaufen kann, sofern man möchte. Dabei richtet sich der Preis für diesen Kauf je nach Einsatz des Spielers und beträgt in der Regel x100, also 10€ bei 20 Cent Einsatz

Einzigartige Aktionen und Boni, inklusive Freispielen

Die Wahrscheinlichkeit auf Boni sowie ausgezeichnete Aktionen kommt in herkömmlichen Casinos eher selten vor und zu ganz besonderen Anlässen. Anders ist es bei Online Casinos, wo die Chancen auf solche außerordentliche Aktionen bereits im wöchentlichen Rhythmus bestehen. Mittlerweile bieten viele Online Casinos ihre Boni fast im täglichen Ausmaß an, welches das Spielevergnügen um einiges erhöht.

Der Hit, bzw. der beliebteste unter den Boni ist der Willkommensbonus, den man als Neuankömmling, bzw. Neu registrierter Spieler erhält. Dieser variiert von Online Casino zu Online Casino und ist für die meisten Spieler sehr verlockend, um sich überhaupt mal anzumelden. Zusätzlich wird man mit Treueprogrammen belohnt, die einem wiederum noch mehr Boni sichern. Auch gibt es seit Längerem Turniere, die nicht nur die Gewinnchancen erhöhen, sondern den Spielern auch untereinander eine Art von Gemeinschaftsgefühl geben und ihre Kenntnisse unter Umständen auch herausfordern. Dabei wird für jede Menge Spielspaß gesorgt.

Häufig gestellte Fragen

Q: Welches Casino hat den besten Bonus?

A: Eines der besten Boni bietet wohl das CasinoRex mit seinem Willkommensbonus in Höhe von 1000€ + zusätzlichen 100 Freispielen. Dabei gibt es sogar fünf Einzahlungsbonus-Angebote, die danach automatisch aktiviert werden. Doch auch High Roller kommen hierbei nicht zu kurz, denn auch für sie gibt es ein spezielles Angebot, nämlich als Einzahlungsbonus.

Q: Sind die getesteten Casinos seriös?

A: Alle von uns angeführten Online Casinos sind nicht nur getestet, sondern unterliegen auch strengen Lizenzen. Seit es den Glücksspielstaatsvertrag seit 2021 im deutschsprachigen Bereich gibt, ist man sowieso als Spieler abgesichert und kann ohne jegliche Bedenken in den von uns erwähnten Online Casinos spielen.

Dabei sind natürlich die einzelnen Bedingungen sowie Kondition des jeweiligen Online Casinos zu beachten. Wichtig dabei ist zu beachten, sich nicht bei mehreren Online Casinos gleichzeitig anzumelden ,um sich selbst auch vor der Spielsucht zu schützen. Verantwortungsvolles Spielen wird bei den seriösen Online Casinos mittlerweile ganz Groß geschrieben, sodass man sich selbst nicht nur ein Limit setzen kann, sondern auch Hilfe bekommt, falls es bereits zur Spielsucht kommen sollte.

Q: Bei welchen Online Casinos gewinnt man am meisten?

A: Wie bei den meisten Spielen, egal ob Brett-, Tisch-, Poker, Roulette, oder auch Online Spielen ist dies schlicht und ergreifen schwer zu sagen, denn man muss in jederlei Hinsicht eine Gewisse Finesse für Strategie entwickeln, um ein Gespür für das jeweilige Spiel gewinnen zu können. Darüber hinaus hängt es auch sehr stark vom Spielverhalten des Spielers ab, zumal manche Spiele sehr viel Wert auf den Willkommensbonus und die damit angebotenen Freispiele, während andere Spieler hingegen vollkommen darauf verzichten möchten und gleich mit vollem Einsatz spielen möchten.

Beim Gewinnen selbst ist jedoch nicht nur die Raffinesse, sowie die Geschicklichkeit wichtig, sondern spielt auch der Einzahlungsbetrag, sowie der RTP-Wert eine große Rolle. Je höher dieser sogenannte RTP-Wert (Return to Player) liegt, umso höher die Gewinnchancen, bzw. die Chance auf das Zurückgewinnen und Vervielfachen der eigenen Einzahlungen. Denn dieser Betrag ist jener, der vom Casino selbst an den Spieler zurückgezahlt wird. Hierbei ist es wichtig, auf den Prozentsatz zu achten, der folglich idealerweise näher zu 100% liegen sollte. Somit ist die Auszahlungsquote hoch und die Gewinnmöglichkeit somit umso höher.

Q: Kann man den Casino Bonus auszahlen lassen?

A: Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt vom Online Casino selbst ab. Zumal kann dieser bei 100 € liegen, was so viel bedeutet, dass man höher erzielte Gewinne sich leider nicht auszahlen lassen kann, weswegen manche Spieler dankend auf den Willkommensbonus sogar teilweise verzichten.

In vielen Fällen wird jedoch genau angegeben, wie oft das Bonusguthaben umgesetzt werden muss, ehe man diesen auszahlen lassen kann. In jenen Fällen ist es sogar vorteilhaft diese auch tatsächlich so oft wie möglich umzusetzen, bevor man sich dazu entscheidet, die Gewinnen auszahlen zu lassen.

Im besten Fall ist der Support für Sie da, sodass Sie sich im besagten Online Casino nochmal genauer erklären lassen, falls Sie sich erst neu registriert haben, bzw. überhaupt neu im Online Casino Spielen sind. Die jeweiligen Bonusbedingungen sind individuell dem Online Casino zu entnehmen, bei welchem Sie gerade spielen. Damit es zu keinen bösen Überraschungen kommt, ist es sogar ratsam, sich bereits vor dem Spielen damit auseinander zu setzen.

Disclaimer: Verantwortliches Spielen in Österreich wird sehr ernst genommen. Glücksspielsucht kann verheerende Folgen für die Betroffenen haben und ist daher als ernsthafte Erkrankung anerkannt. Oftmals sind die Grenzen zwischen problematischem und pathologischem Spielverhalten jedoch unmerklich. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Spieler ihre Glücksspielleidenschaft bewusst und reflektiert ausüben. Es gibt in Österreich eine große Auswahl an Beratungsstellen und Hilfsorganisationen, die Menschen bei Problemen mit Spielsucht und Spielproblemen unterstützen. Jeder, der Schwierigkeiten hat, seine Impulse beim Spielen zu kontrollieren, sollte sich an eine dieser Stellen wenden und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen - 18+