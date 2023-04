Die besten Sportwetten-Apps: Die perfekten Begleiter für unterwegs

Unsere Smartphones ermöglichen es uns, von überall bequem auf alles Zugriff zu haben. Nun hält dieser Trend auch bei den Wettanbietern Einzug. Hier erfährst du, welche Anbieter in Österreich eine Wett-App anbieten und was du von dem Produkt erwarten darfst.

Der Gang in das örtliche Wettbüro sowie das Rumgeklicke auf alten, komplizierten Webseiten war gestern. Viele Wettanbieter sind in der Moderne angekommen und bieten inzwischen Sportwetten- und Casino-Apps, um der Kundschaft möglichst einfachen Zugang zum Angebot zu bieten. Außerdem ermöglichen Apps verschiedene Funktionen, die gewöhnliche Browser-Versionen nicht bieten können.

Betway: Die Wett-App von Betway konnte uns in allen Belangen überzeugen. Neben der großen Wettauswahl bietet das Programm tolle Features, wie Suchfunktion, Wettkonfigurator und mobilem Cashout. Außerdem ist die App sehr benutzerfreundlich, aufgeräumt und läuft absolut fehlerfrei. Bwin: Mit dem Schnellen Login kannst du mit nur einem Fingerdruck auf dein Wett-Konto zugreifen. Die App läuft stabil, hat kurze Reaktionszeiten und bietet viele Funktionen. Mit der Bwin-App kannst du zudem von vielen wiederkehrenden Promotionen profitieren. Cashpoint: Der Wettanbieter hat sein gesamtes Angebot dafür ausgelegt, in der mobilen Version zu überzeugen. Dies beginnt beim Design und zieht sich über die Benutzerfreundlichkeit bis zum zusätzlichen Bonus in der Höhe von 20 €. Diesen kannst du erhalten, wenn du mindestens 10 € über die App einzahlst. Interwetten: Nicht nur kann die Interwetten-App im Store mit einer Bewertung von 4,4 / 5 Punkten überzeugen, sie ist auch bei uns gut angekommen. Die App ist brandneu und bietet alle Vorteile, die eine App gegenüber der Browserversion hat. Überdies erhältst du die Möglichkeit, die 25 € Cashback-Funktion zu nutzen, wenn du dich über die App einloggst. Bet365: Der Wettanbieter überzeugt auf vielen Ebenen. Die App ist sehr solide und das Wettangebot überragend. Im Bereich der Live-Wetten zählen wir Bet365 als Marktführer. Zusätzlich kannst du nun auch Mobil unzählige Livestreams täglich auf deinem Handy verfolgen.

Ist dein Favorit nicht dabei oder möchtest du noch mehr über Wett-Apps erfahren? Dies sind lediglich die besten 5 Kandidaten aus einer ganzen Liste von Sportwetten-Apps für Österreich.

Installation einer Wett-App

Nachdem du deine bevorzugte App gefunden hast, musst du diese natürlich noch auf deinem Gerät installieren. Dabei gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, je nachdem, was für ein Betriebssystem du benutzt.

iOS (für alle Apple Geräte)

Gehe in den App Store

Gib in der Suchleiste den Namen des Wettanbieters ein

Klicke auf “Laden”

Der Download startet und die App wird automatisch installiert

Nach wenigen Sekunden kannst du die App nutzen und dich einloggen

Android (für Samsung, Google Pixel, Xiaomi, u.v.m.)

Gehe in den Google Play Store

Suche nach deinem bevorzugten Wettanbieter

Klicke auf “Installieren”

Der Download startet und die App wird automatisch installiert

Du hast sekundenschnell Zugriff und kannst dich einloggen

Ausnahmen (APK Dateien)

Nicht alle Wettanbieter, die über eine Sportwetten-App verfügen, bieten diese im Store an. Dann empfiehlt sich eine Suche über Google. Gib dazu einfach den Namen des Wettanbieters und den Zusatz “App” in der Suchfunktion ein. Schon zeigt dir die Suchmaschine Seiten an, die diese Funktion anbieten. Beachte, dass du nur Programme von Seiten runterlädst, denen du auch vertraust. Am besten ist es, wenn du direkt auf die Webseite vom Wettanbieter gehst, und die APK-Datei direkt von dort herunterlädst. So kannst du sicher sein, die offizielle App herunterzuladen.