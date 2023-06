Glücksspiel im Wandel: Spielen junge Österreicher anders als Ältere?

Veränderungen haben das letzte Jahrzehnt geprägt und vor allem in den unterschiedlichen Generationen hat das zu Verwirrungen geführt. Während die sogenannte „Generation Z“ bereits in einer digitalisierten Welt aufwächst, haben die Millennials als einziges beide Zeiten erlebt.

Gespielt wurde in einer Spielbank, einer Spielhalle oder in der Kneipe

Werfen wir einmal einen Blick auf die Generationen X (1965 bis 1979) und die Baby Boomer (1946 bis 1964). Sie sind ohne digitale Errungenschaften aufgewachsen und waren trotzdem glücklich. Das Thema Glücksspiel war bei diesen Generationen schon genauso präsent wie heute, nur eben anders. Wer seinerzeit zocken wollte, musste dafür entweder einen Spielautomaten in der Kneipe an der Ecke aufsuchen oder gleich eine der großen österreichischen Spielbanken.

Millennials und die Generation Z ab 18 – so ist Zocken für sie heute möglich

Während die Millennials in einer Zwischenwelt aus analogen Möglichkeiten und Digitalisierung aufgewachsen sind, gibt es für die Generation Z schon heute nur noch die digitale Welt. Das verändert natürlich auch die Art, wie das Glücksspiel genutzt wird. Heute ist es legal und problemlos möglich, das Casino online Österreich nach Hause zu holen. Ob auf dem Smartphone oder direkt am Computer, wer zocken möchte, braucht hierfür keine Location mehr. Und was bedeutet das in der Praxis? Zumindest weniger frequentierte Spielhallen in Österreichs Städten müssen um ihre Existenzen bangen.

Die großen staatlichen Spielbanken hingegen haben an ihrer Faszination nichts verloren, auch die Generation der Millennials ist hier gerne zu Gast. Die Casinos Austria hat nicht nur einen exzellenten Ruf, sondern kann auch durch die Räumlichkeiten und das Angebot überzeugen. Aber auch hier gab es in den letzten Jahren ein Umdenken. Das Spielangebot wurde an die Nachfrage angepasst und ebenfalls digitalisiert. Große Spielbanken Österreichs haben ihr Angebot auf die digitale Welt erweitert.

Hier einige klare Merkmale, wie die Generationen Z ab 18 und die Millennials zocken:

Gelegenheitsspiele werden primär am Smartphone gezockt

Die großen Spielbanken sind aufregenden Anlässen vorbehalten

Jüngere Generationen sind weniger risikofreudig und zocken vorsichtiger

Das Thema Glücksspiel ist bei jüngeren Österreichern weniger klischeebehaftet