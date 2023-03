Online Casino Österreich - 10 Beste Casinos im Test

Was die einzelnen Casinos genau ausmacht und warum sie es in unsere Top 5 geschafft haben, erläutern wir nachfolgend bei unserer detaillierten Analyse. Hier schauen wir uns alle wichtigen Merkmale, von dem Angebot der Spiele über Sicherheit und Kundenservice bis hin zu den Bonus Angeboten an.

Mit dem erfahrenen Casino-Betreiber N1 Interactive Ltd. im Rücken kann das Casino Rex auf dessen langjährige Erfahrung bauen. Die europäische Lizenz der MGA (Malta Gaming Authority) steht für hohe Sicherheitsstandards und Seriosität. Das noch junge Casino erfüllt somit die Regularien zu Fairness und dem Spielerschutz. Auch der Datenschutz wird durch die Übertragung mittels SSL-Verschlüsselung gewährleistet. Die Nutzer können zudem auch mehr zu verantwortungsvollem Spielen sowie zu Risiken zur Spielsucht erfahren. Zur sicheren Ein- und Auszahlung stehen verschiedene Anbieter zur Verfügung, unter anderem elektronische Zahlsysteme wie Trustly sowie die gängigen E-Wallets wie Skrill. Natürlich ist es auch möglich, per Banküberweisung oder Kreditkarte Zahlungen vorzunehmen.

Dieses Casino bietet mit über 60 Spieleherstellern eine breite Spielauswahl an und besticht somit auch mit den aktuellsten Neuheiten. Ob das Abtauchen in aufregende Themenwelten für Slot Games oder klassische Tisch- und Kartenspiele, das Casino Rex bietet Spannung pur. Auch das Live-Casino ist umfangreich und lockt rund um die Uhr mit den Versionen von Blackjack, Roulette oder Baccarat und natürlich auch Live-Croupiers. Weitere Jackpot-Spiele, Turniere oder Lotto sorgen für Abwechslung und weitere Chancen auf den Gewinn.

Das Design des Hellspin Casino führt in feuriger Manier durch die Website, dabei ist die Bedienung sehr intuitiv. Alle wichtigen Informationen sind gut zu finden und das seitliche Menü macht diese gut zugänglich. Den Live-Chat, das Live Casino, Turnier und die Bonusaktionen kann man mit nur einem Klick von jeder Seite erreichen. Die mobile Website ist ähnlich intuitiv aufgebaut und passt sich dank moderner HTML5-Technologie ganz einfach an jede Bildschirmgröße von mobilen Endgeräten an. Die FAQ-Sektion ist übersichtlich und hilft dabei, schnell klare Antworten auf Fragen zur Registrierung, Zahlungen und Bonusangeboten zu erhalten. Zusätzlich kann man den Kundenservice per E-Mail oder Live-Chat kontaktieren.

Das Hellspin Casino hält die Lizenz der e-Gaming Authority in Curacao und erfüllt damit die entsprechenden Auflagen zu Sicherheit und Fairness. Mit moderner SSL-Verschlüsselung wird der sichere Datentransfer garantiert und auch der Spielerschutz wird im Bereich über verantwortungsvolles Spielen durch weiterführende Informationen unterstützt. Bei den Zahlungsoptionen setzt das Hellspin Casino auf zuverlässige Anbieter und ist dabei trotzdem vielseitig aufgestellt. Neben Banküberweisungen, Kreditkarten sowie elektronischen Zahlungssystemen bietet das Online Casino Echtgeld auch E-Wallets und Kryptowährungen an.

Das Vulkan Vegas Casino bietet zusätzlich zu seiner für mobile Endgeräte optimierten Website auch eine eigene App. Somit kann man alle Spiele und Funktionen auch ganz einfach unterwegs genießen. Dabei ist die Bedienung in beiden Versionen genauso übersichtlich wie in der Desktop-Version und wichtige Informationen sind klar und transparent zu finden. Die Online-Hilfe bietet nicht nur den direkten Draht zu den Mitarbeitern des Kundenservice. Hier findet man auch zuerst die Antworten auf diverse Fragen zur Anmeldung, zu Zahlungen und den Bonusangeboten.

Durch die langjährige Erfahrung seines Betreibers kann das Vulkan Vegas Casino mit einer großen Bandbreite an verschiedenen Promotionen aufwarten. Für neue Spieler gibt es für die ersten zwei Einzahlungen einen Willkommensbonus von bis zu 1.000 € und 125 Freispielen. Wöchentliche Aktionen wie Cashbacks und Reloads werden zusätzlich auch für regelmäßige Spieler angeboten. Diese können zudem auch das Treueprogramm in Anspruch nehmen und schalten dabei weitere Vorteile frei. Punktuell gibt es Promotionen zu Halloween oder Weihnachten, wo auf die Spieler attraktive Boni bis zu 6.000 € und zusätzliche Freispiele warten.

Als Teil des erfahrenen Glücksspielbetreibers Brivio Ltd. kann das Vulkan Vegas auf jahrelange Erfahrung und die Lizenz aus Curacao vertrauen. Ausgestattet mit zusätzlichen Zertifikaten unabhängiger Test Agenturen steht dieses Online Casino für Seriosität, Sicherheit und Fairness. Die Daten sind mittels SSL-Verschlüsselung gesichert, der Schutz der Spieler durch zusätzliche Informationen und Einstellungsmöglichkeiten im Profil gewährleistet. Auch bei den Zahlungsoptionen setzt die Online Spielhalle auf Erfahrung und bietet hier neben Überweisung und Kreditkarten auch vertrauensvolle Systeme wie Trustly und PaysafeCard an. E-Wallets wie Skrill und Neteller stehen ebenso für Ein- und Auszahlungen zur Verfügung.

Das einfach gehaltene Design besticht durch den angenehmen violetten Hintergrund und ein sehr übersichtliches Layout der Seite. Auch als Neuling findet man sich sofort zurecht und findet alle notwendigen Informationen ohne Probleme. Der Bereich zu den häufigen Fragen ist gut strukturiert und beantwortet die grundlegenden Fragen. Für alle weiteren Details kann man den Kundenservice per Live-Chat oder Kontaktformular in sechs Sprachen kontaktieren.

Das Bizzo Casino hat in seinem Portfolio knapp 90 der bekanntesten Spieleentwickler und somit verwundert es nicht, dass hier jeder auf seine Kosten kommt. Über 3.500 Spiele aus den verschiedenen Kategorien sorgen garantiert für Spannung, egal ob bei Slot Games, Tischspielen oder im Live-Casino. Hier gibt es Novomatic Spiele, bekannte Spielshows oder auch Tische von kleineren Studios sorgen für rege Abwechslung. Mit Chat-Funktion, Stream und mehrsprachigen Croupiers kommt so garantiert das prickelnde Gefühl wie im richtigen Casino auf.

Spielauswahl

Auch wenn das GGbet Casino im Vergleich zu den anderen „nur“ 1.500 Spiele im Repertoire hat, glänzt es durch die großartige Vielfalt der Spiele. Außerdem kann es mit dem zusätzlichen Sport- und Live-Wetten-Bereich auch Sport-Fans für sich begeistern. Die Vielfalt der Spieleentwickler im Portfolio erlaubt Slot Games Abenteuer in den buntesten Themenwelten. Tisch- und Kartenspiele stehen ebenfalls zur Auswahl und das Live-Casino überzeugt rund um die Uhr, unter anderem auch mit High Roller Tischen.

Sicherheit und Zahlungsmethoden

Mit seinem Hauptsitz in Curacao hält das GGbet Casino die Curacao Gaming Lizenz inne. Somit werden auch von diesem Internet Casino die strengen Auflagen zu Spielerschutz, Sicherheit und Fairness befolgt. Die Datenverschlüsselung mittels SSL-Technologie und die Aufklärung zu verantwortungsvollem Spielen sind nur zwei der Mechanismen, mit denen dieses Casino arbeitet. Zusätzlich zu den bekannten Zahlungsanbietern gibt es außerdem die Möglichkeit, hier auch Kryptowährungen zur Zahlung zu nutzen. Damit werden den Nutzern also eine ganze Bandbreite an Methoden geboten, unter anderem Banküberweisungen, Kreditkarten, E-Wallets.

Vorteile:

Sport- und Live-Wetten im Angebot

vielseitiges Spiele-Angebot der größten Hersteller

umfangreiches Live-Casino mit High Roller Tischen

diverse Kryptowährungen zur Zahlung verfügbar

Nachteile:

fehlerhafte Sortierung in Spielkategorien

kein Live-Chat auf Deutsch

Bonusangebote

Das Angebot für Neuspieler im GGbet Casino ist sehr großzügig und kann als Willkommensgruß bis zu 1.000 € und 125 Freispiele auf die ersten zwei Einzahlungen einbringen. Täglich gibt es beim Slot Rennen die Möglichkeit auf 500 Freispiele und 500 € Bonusgeld. Zudem belohnt der Reload Bonus auch regelmäßige Spieler mit Freispielen und bis zu 100 €. Durch das mehrstufige VIP-Programm haben Stammspieler weitere Chancen, Vorteile freizuschalten. Dadurch kann man Zugang zu höheren Cashbacks oder Auszahlungsgrenzen erhalten, Turniere und andere Aktionen wie Jackpots und Drops & Wins bieten weitere Gewinnchancen.

Kundenservice und Benutzerfreundlichkeit

Das GGbet Casino bietet wie so viele Online Casinos eine Desktop-Website sowie eine Version, die dank HTML5-Technologie für alle mobilen Endgeräte optimiert ist. Somit kann man die Spielvielfalt auch unterwegs genießen und verpasst als Sport-Fan keinen Wetteinsatz. Dabei sind alle Funktionen und Spiele voll und ganz verfügbar. Die Sortierung der Spiele ist in einigen Kategorien allerdings durcheinander geraten. Dabei kann die Suchfunktion weiterhelfen. Bei sonstigen Fragen zur Anmeldung, Zahlungen oder Bonusangeboten kann der umfangreiche FAQ-Bereich eine Hilfestellung sein. Andernfalls kann bei detaillierten Fragen auch der Kundenservice hilfreich sein, dieser ist über E-Mail oder Live-Chat verfügbar.

Die wichtigsten Fakten zu Online Casinos Österreich

Nun wissen wir mehr über unsere Top 5 der besten Online Casinos Österreich. Doch welche Punkte haben wir und wie genau überprüft? Und worauf müssen Sie achten, wenn Sie sich das passende Casino in der Vielfalt heraussuchen wollen? Denn egal, ob Sie Automatenspiele lieben oder das aufregende Kribbeln im Live-Casino suchen, nicht nur die Spielauswahl ist entscheidend. Ob ein Casino online seriös ist oder nicht, zeigt sich an diversen Punkten. Dabei ist natürlich eine gültige Lizenz wichtig, aber auch eine transparente Kommunikation mit den Spielern sagt viel über Sicherheit und Seriosität eines Online Casinos aus? Deshalb schauen wir uns jetzt im zweiten Teil diese entscheidenden Komponenten genauer an, damit auch Sie in Zukunft selbständig überprüfen können, ob es sich um ein seriöses Casino handelt.

Sicherheit und Lizenz

Eindeutiges Indiz für ein seriöses Casino in Österreich ist eine gültige Lizenz, die meist am Ende der Website zu finden ist. Diese kann von einer der Aufsichtsbehörden aus Übersee wie Curacao stammen oder auch von der MGA in Malta. Dabei müssen die Online Casinos diverse Regularien und Auflagen zum Spielerschutz, Fairness und dem Datenschutz erfüllen. Zusätzliche Zertifikate von unabhängigen Testagenturen, die Fairness und Sicherheit überprüfen, generieren zudem weiteres Vertrauen.

Neben der Lizenz ist natürlich auch eine sichere Verbindung wichtig, denn die persönlichen Daten zur Zahlung sollen vor Dritten geschützt werden. Darum ist mindestens eine 128Bit SSL-Verschlüsselung auf der Website notwendig, auch bei der mobilen Version. Für den Schutz der Spieler sollte es weiterführende Informationen und Beratungsstellen zum verantwortungsvollen Spielen und Spielsucht geben. Zudem muss gewährleistet werden, dass das Mindestalter von 18 Jahren eingehalten wird und die Identität spätestens vor der ersten Auszahlung auch verifiziert wird. Zusätzliche Einstellungen im Spielerprofil zu Obergrenzen bei Einzahlungen, Verlusten und Gewinnen sowie gespielter Zeit können helfen, das eigene Spielverhalten zu überschauen.

Zahlungsmethoden

Bei den angebotenen Zahlungsmethoden ist es wichtig, darauf zu achten, dass es sich um bekannte und vertrauenswürdige Anbieter handelt. Schauen Sie, dass die verschiedenen Möglichkeiten vielseitig sind, beziehungsweise dass die von Ihnen bevorzugte Variante kostenfrei ist. Denn auch die Details wie Bearbeitungszeiten und eventuell anfallende Gebühren sollten klar und transparent aufzufinden sein. Hier sollten unter anderem auch die festgelegten Obergrenzen der Ein- und Auszahlungen zu finden sein. Eine gute Auswahl an Kreditkartenanbietern, E-Wallets und den etablierten elektronische Bezahlsystemen wie Trustly, PaysafeCard oder PayPal ist ein gutes Zeichen.

Vielfalt der Spiele

Wie schon zuvor erwähnt, sind natürlich für ein spannendes Spielerlebnis die richtigen Spiele notwendig. Darum überprüfen wir bei all unseren Tests die Vielseitigkeit der verschiedenen Kategorien. Dabei prüfen wir die Menge der angebotenen Spiele, im Bereich der Slot Games, der Tisch- und Kartenspiele sowie im Live-Casino. Hier zählt vor allem die Anzahl der Tische und die angebotenen Versionen der verfügbaren Spiele. Denn nur mit einem größeren Angebot an Tischen kann man das Live-Casino garantiert rund um die Uhr genießen. Gibt es zusätzliche Streams oder Chatfunktionen, spricht das für das Live Casino und seine Interaktivität. Weitere Kategorien wie Sofortspiele, Aviator, progressive Jackpots oder das Glücksrad sind natürlich immer attraktive Bonuspunkte für ein Casino.

Auch die Anzahl der Spieleentwickler hat einen Einfluss auf die angebotenen Spiele. Denn sind die bekannten Hersteller nicht vertreten, kommen auch weniger Neuheiten im Casino an. Um also sicherzugehen, dass das Portfolio und der Katalog der Spiele stetig erweitert wird, ist es wichtig, die Liste der Spielehersteller zu überprüfen. Und wer Themen-Casinos liebt, der sollte sich auch hier die Spiele genauer anschauen. Ein Rock-Casino kann mit einer Auswahl von themenbasierten Slots und anderen Spielen doppelt punkten. Auch andere spannende Themenwelten wie bei den alten Maya oder den Ägyptern bieten themenbasierte Designs und Spiele. Wenn man von allem ein bisschen haben möchte und sich zwischen Casino und Sportwetten nicht ganz entscheiden kann, ist ein Anbieter wie das GGbet Casino eine gute Lösung. Dieses Casino bietet online das Beste aus beiden Welten.

Benutzerfreundlichkeit und Mobiles Gaming

Wenn ein Casino online vor allem seine Nutzer im Sinn hat, sieht man dies meist an der Benutzerfreundlichkeit. Von Spielern gedacht ist die Bedienung meist sehr intuitiv und klar strukturiert. Dabei sollten die Hauptkategorien einfach zu finden sein und mit einem Klick sollten Bonusangebote und der Kundenservice zugänglich sein. Eine Suchfunktion für Spiele und Spielehersteller hilft vor allem den Nutzern. Pop-up Menüleisten und ein gutes User-Design sind wie auf jeder Website wichtig, damit sich die Spieler wohl und schnell zurechtfinden. Wenn der FAQ-Bereich umfassend ist, muss der Kundensupport nicht bei jeder Frage helfen und es trägt zu transparenter Kommunikation bei.

Um die Lieblingsspiele auch unterwegs genießen zu können, werden mobile Online Casinos immer beliebter. Dazu haben die meisten mithilfe der HTML5-Technologie ihre Webseiten für mobile Endgeräte optimiert. Dabei sollten die Grafiken rund laufen und die Ladezeiten sollten das Spielerlebnis nicht negativ beeinflussen.

Kundenservice

Der Kundenservice spielt in einem seriösen Online Casino eine wichtige Rolle. So sollten alle wichtigen Informationen gut zu finden sein, damit nicht der Eindruck entsteht, es würde was verheimlicht. Auch ein Bereich mit häufig gestellten Fragen erhöht das Vertrauen. Hier sollten Fragen zu Anmeldung und Registrierung, Zahlungen sowie den Bonusaktionen beantwortet werden. Der Kundenservice sollte mindestens über Live-Chat und E-Mail verfügbar sein und bestenfalls auch per Telefon. Dazu ist es hilfreich, wenn der Kundenservice auch am Wochenende zu erreichen ist und man in der Landessprache kommunizieren kann.

Häufige Fragen zu Casino Online Österreich

Welches Online Casino ist legal in Österreich?

In Österreich muss ein legales Online Casino eine gültige Lizenz vorweisen können. Diese Lizenz kann die staatliche Konzession Österreich sein, aber auch eine Lizenz der Malta Gaming Authority oder der e-Gaming-Behörde in Curacao. Wichtig ist, dass die Lizenz transparent zu finden und gültig ist.

Welches Casino zahlt am meisten aus?

Die Obergrenze der Auszahlungen hängt von der gewählten Zahlungsmethode ab. Die Anbieter, die Kryptowährungen anbieten, können dabei meist mit höheren Obergrenzen punkten. Bei der Einzahlung mit Kreditkarte oder per Banküberweisung ist meist auch das tägliche Auszahlungslimit auf einen geringeren Betrag begrenzt.

Was ist das sicherste Online Casino?

Das sicherste Online Casino ist das Casino, welches seinen Nutzern Transparenz in der Kommunikation und Fairness durch eine gültige Lizenz bietet. Zusätzliche Zertifikate unabhängiger Testagenturen und eine hohe Datensicherheit sprechen zusätzlich für ein sicheres Online Casino.

Sind die von euch gelisteten Online Casinos seriös?

Alle die von uns getesteten Online Casinos sind mit den notwendigen Schutzmechanismen und einer gültigen Lizenz ausgestattet. Daher sind dies seriöse Online Casinos, die ein sicheres Spielerlebnis garantieren.

