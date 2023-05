Welche Rolle spielen Wetten und Glücksspiel in der Sportwirtschaft Österreichs?

30.05.2023

Wetten und Glücksspiele haben auf die Sportwirtschaft in Österreich viele positive Einflüsse. Die Förderung eines verantwortungsvollen Glücksspiels und die Verhinderung von unfairen Praktiken sind entscheidend bei der jeweiligen Beurteilung.

Durch die Teilnahme bei einem seriösen Anbieter sorgen die vielen Echtgeldspieler im Land dafür, dass der Sportsektor langfristig davon profitiert. Im folgenden Beitrag erfahren Sie, wie das Sponsoring genau funktioniert und welche Vereine davon den größten Nutzen tragen. Mit Glücksspiel und Online Wetten lässt sich für mehr Umsatz sorgen Der Einfluss dieser beiden überaus interessanten Wirtschaftssektoren wirkt sich in der Sportwirtschaft umsatzsteigernd aus. Sportwetten und Glücksspiele generieren nämlich in Österreich beträchtliche Einnahmen für die Sportwirtschaft durch ein kooperatives Sponsoring. Auf dem unabhängigen Portal Statista gibt es aktuelle Statistiken zum Glücksspielmarkt in Österreich, aus denen auch der zusätzliche Profit für die Sportwirtschaft ersichtlich wird. Von Sportwetten und anderen Glücksspielen begeisterte Österreicher setzen im Internet außerdem völlig legal Geld auf Sportveranstaltungen im In- und Ausland. Dabei kann es sich zum Beispiel um traditionelle Sportwetten handeln, aber auch das Wetten auf Fantasy-Sportspiele erfreut sich in der Alpenregion wachsender Beliebtheit. Die Glücksspielleidenschaft der Österreicher umfasst aber auch noch ganz andere Formen des Glücksspiels. Diese täglichen Einsätze erhöhen den Gesamtumsatz im Sportsektor, einschließlich der Einnahmen aus Ticketverkäufen, Sponsoring, Fernsehrechten und Merchandising Verkäufen. Erhöhtes Medieninteresse durch Ankündigungen bei Online-Buchmachern Sportwetten und andere in Österreich legale Glücksspiele können das allgemeine Interesse der Medien an Sportveranstaltungen steigern. Wenn Wetten auf ein bestimmtes Spiel oder den Ausgang eines bestimmten Matches platziert werden, kann zudem die Anzahl der Zuschauer steigen, die ein solches Ereignis live mitverfolgen möchten. Österreichs erfolgreiche Medienunternehmen sind sich dieser Tatsache bewusst und passen ihre Berichterstattung entsprechend an. So können sie den individuellen Bedürfnissen und Interessen der auf Wettenden gerecht werden, was sich dann nationalökonomisch günstig auf den Sportsektor auswirkt. Es kann dann nämlich zu höheren Einschaltquoten kommen, was dafür spricht, dass sich ein größeres Publikum via TV oder Internet zuschaltet.

Sponsoring und Partnerschaften sind bei vielen regulierten Inhalten üblich Glücksspielunternehmen und Anbieter von Sportwetten treten häufig als Sponsoren von Sportteams auf. Aber auch in einzelne Veranstaltungen der verschiedenen in Österreich beliebten Sportarten gilt im Sponsoring als normal, ebenso wie Partnerschaften zwischen Anbietern von Erwachseneninhalten und Vereinen für bestimmte regionale Turniere. Solche Sponsoring- und Partnerschaftsvereinbarungen bringen zusätzliche finanzielle Mittel in den Sportsektor. Ein großer Vorteil für die Geld gebenden Unternehmen ist es dabei, ihre Markenbekanntheit zu steigern. Im Fernsehen und auch beim Marketing im Internet kann die Werbefreiheit eingeschränkt sein. Das dient dem Jugendschutz, denn Österreichs Heranwachsende sollen nicht mit ungeeigneten Inhalten überfordert werden. Im Gegenzug des Sponsorings erhalten Glücksspielanbieter und andere Anbieter von Erwachseneninhalten durch die Kooperation mit Sportvereinen mehr Präsenz in der Werbung, außerdem gibt es einige interessante Exklusivrechte in Bezug auf Wetten und Glücksspiel. Die Bewegungen in Österreichs Sportwirtschaft fördern die Entwicklung neuer Technologien Die große Nachfrage der Österreicher nach Sportwetten und spannenden Glücksspielen hat zur Entwicklung neuer Technologien im Sportbereich geführt. Dies umfasst diverse neue digitale Wettplattformen, die auch vom mobilen Endgerät aus genauso zuverlässig erreicht werden können, wie beispielsweise vom PC zu Hause. Dazu gehören sowohl mobile Apps als auch immer beliebter werdende Live-Streaming-Dienste oder die Integration modernster Tools zur automatisierten Datenanalyse. Hier in der ORF TVTHEK gibt es ebenfalls eine große Auswahl an Internet-Streams, die völlig kostenlos genossen werden können. Die Sportwirtschaft profitiert von diesen technologischen Fortschritten, da sie die Interaktion und das Engagement der Fans verbessern. Neue Einnahmequellen können erschlossen werden, welche sich günstig auf die Gesamtumsätze der Sportwirtschaft Österreichs auswirken. In Wirtschaftskreisen hat sich dieser Sektor bereits als prädestinierte Wachstumsbranche herumgesprochen, was sich übrigens auch an den Kursen an der Börse bemerkbar macht. Durch ein reges Investment in die verschiedenen Unternehmen kommt es ebenfalls zu einer Kapitalsteigerung.

Neben gesteigerten Umsätzen & Steuern werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen Neben den vielseitigen Möglichkeiten, für gesteigerte Umsätze zu sorgen, profitiert Österreich aber auch von den Steuereinnahmen aus der Sportwirtschaft. Anbieter von Sportwetten müssen natürlich alle ihre Gewinne ordentlich versteuern. Dadurch werden zumindest Teile der Einsätze von Spielern im Bereich Glücksspiel und Wetten für sinnvolle Reformationen im Land nutzbar. Die Steuergelder können dann auch außerhalb vom Sportsektor für andere Projekte genutzt werden, wie etwa für den Ausbau der Infrastruktur im ländlichen Bereich oder direkt in die Bildung fließen. Ein Teil der zusätzlichen Gelder aus der Sportwirtschaft fließt aber auch in die Pensionszahlungen ein oder finanziert Österreichs gemeinnützige Sozialleistungen. Wer sich darüber informieren möchte, wie Steuern in Österreich allgemein verwendet werden, sollte sich dieses Video anschauen: