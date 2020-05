11,7 Millionen Attacken gegen Gamer im Jahr 2013

„Mit dem gleichzeitigen Erscheinen zweier wichtiger Spielekonsolen, nämlich PlayStation 4 und Xbox One, werden noch mehr Gamer zur Zielscheibe von Cyberkriminellen. Denn sowohl die Konsole von Sony als auch die von Microsoft nutzen zunehmend das Internet für ein vollkommeneres Spieleerlebnis. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass die am häufigsten verwendete Spieleplattform und damit auch das beliebteste Angriffsziel von Cyberkriminellen immer noch der PC ist“, erläutert Christian Funk, Senior Virus Analyst bei Kaspersky Lab.

Doch welche Gefahren drohen konkret? In Foren treiben Cyberkriminelle Handel mit den Zugangsdaten zu Gaming-Accounts, die sie sich zuvor bei Angriffen gestohlen haben. Oft haben Cyberkriminelle Spieler eines bestimmten Spiels im Visier. So wurde in diesem Jahr Minecraft-Gamern über ein gefaktes Tool vorgegaukelt, sie könnten für das Spiel besondere Fähigkeiten erwerben, in Wahrheit wurden so nur die Account-Daten abgefragt und gestohlen. Bei Grand Theft Auto V warben Cyberkriminelle mit einem kostenlosen Download des Spiels, tatsächlich handelten sich die Interessenten aber ein Schadprogramm ein.