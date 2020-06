12-Jähriger programmiert Facebook-Check

Computercamp als Motivation

Der junge Vorarlberger erzählt uns: "Seit mehr als zwei Jahren programmiere ich." Begonnen hatte alles mit einem Plakat in der Volksschule. Dort war ein Computercamp beworben worden. Dort wollte er in den Sommerferien eine Woche hin. "Doch 380 Euro - da hat meine Mama gesagt, das ist zu teuer. Da bin ich zu meiner Oma gegangen. Und die hat gesagt, als Geburtstagsgeschenk könne ich das haben."

Der Vorgang wiederholte sich mit Abwandlungen in den beiden Folgejahren. Schon nach dem ersten Jahr programmierte Gebhart seine erste eigene Homepage. Weiteres Wissen "hab ich mir aus Büchern geholt". Dieses sowie die Folge-Sommer-Computercamps führten dazu, dass er nicht nur den beschriebenen Facebook-Check, sondern auch alles mögliche andere, unter anderem Spiele programmierte. Von seiner Homepage ist die Beta-Version eines Autorennspiels runterzuladen, bei dem die Spieler selber neue Levels gestalten können.

"Ideen kommen oft auch von Kollegen, ich programmier, einen Kollegen hab ich (Kubat Karaaslan), der mit dem Mund alle Sounds machen kann, ein Super-Beat-Boxer. Andere nehmen wir mit einem Mikro einfach auf der Straße auf - zum Beispiel Geräusche auf Kies, Stein, Beton…".

Klare Ziele

Seine Computerleidenschaft verschafft "Cybergebi" auch eine klare Vorstellung über den weiteren Bildungsweg. "Nach der Mittelschule (derzeit 3. Klasse) geh ich auf die HTL und mach dort Betriebsinformatik", meint der vife, nicht selten schelmisch lächelnde, ziemlich selbstbewusste Schüler.

Beim Kongress trat er mit einem - selbst gestalteten, im Internet bestellten, bedruckten T-Shirt "Computerexperte, Internetexperte Dominic Gebhart - Mich zu fragen, schadet nicht!" auf.

Der 12-Jährige programmiert übrigens nicht nur Software, sein Laptop bei der Check-Station am Safer-Internet-Station ruhte auf einem Holzgestell. In dem zwei Ventilatoren. "Jeder Laptop wird woanders heiß, Drum hab ich mir einen Lüfter gebaut, der genau für meinen passt", hebt den Laptop auf und zeigt die angepasste Kühlung.

Safer Internet

Insgesamt beteiligten sich 220 Schulen am Aktionsmonat zum Thema "Safer Internet". Die besten Projekte wurden beim Kongress "Kinder und digitale Medien" am Donnerstag in Wien ausgezeichnet.