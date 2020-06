162.000 WordPress-Seiten für DDoS-Angriffe missbraucht

“Sehen Sie wie schlagkräftig das sein kann?”, schreibt Sucuri-CTO Danien Cid in einem Blogeintrag. “Ein Angreifer kann tausende populäre und saubere WordPress-Seiten verwenden, um eine DDoS-Attacke auszuführen, während er im Dunkeln verborgen bleibt, und all dies passiert mit einer simplen Pingback-Anfrage an die XML-RPC-Datei.”

Um weitere Attacken auf dieselbe Weise zu verhindern, wurden bereits eine Lösung veröffentlicht, die es WordPress-Seitenbetreibern ermöglichen, den Missbrauch der eigenen Webseite für Angriffe zu verhindern. Die Lösung besteht bisher allerdings einzig aus einem Filter für das XML-RPC-Protokoll. Ob dieser Filter ungewünschte Folgen für den Normalbetrieb einer Seite haben kann, ist noch unklar.