20-Jähriger bei Online-Verkauf von Privat-Netbook geprellt

Der Verkäufer hatte nach Korrespondenz in Englisch eine Mitteilung erhalten, wonach die Kaufsumme überweisen worden sei. Daraufhin brachte er die Ware am 27. Oktober zur Post. Am 10. November erhielt er - angeblich von dem Bezahlsystem - eine weitere Mitteilung: Da der Käufer nur eine Summe von 700 Euro überweisen hätte können, müssten 110 Euro vom Verkäufer zurücküberwiesen werden. Der junge Mann tat das und bekam ein Bestätigungs-SMS.

Als der Bad Haller aber eine weitere Überweisungsaufforderung erhielt - diesmal in Höhe von 200 Euro - wurde er stutzig. Er wandte sich an das Bezahlsystem, dem die Transaktionsnummer nicht bekannt war. Die Mails kamen, wie sich herausstellte, auch nicht von dem Unternehmen. Der Geschädigte erstattete Anzeige.