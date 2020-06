200 Millionen Facebook-Nutzer sahen „Look Back“-Videos

Die von Facebook am 4.Februar veröffentlichte „Look Back“-Videofunktion wurde bislang von mehr als 200 Millionen Mitgliedern verwendet. Das gab Facebooks COO, Sheryl Sandberg, im Rahmen der „ Goldman Sachs Technology and Internet“-Konferenz bekannt. Demnach hätten 50 Prozent der Nutzer das Video in weiterer Folge auch geteilt. Das zeige die „Stärke der Marke Facebook“, so Sandberg. Das soziale Netzwerk zählt derzeit rund 1,23 Milliarden Nutzer.

Facebook hatte die Funktion anlässlich des zehnjährigen Firmenjubiläums veröffentlicht. In den „Look Back“-Videos sollen die wichtigsten Momente eines Facebook-Mitglieds in einer Minute gezeigt werden. Die Videos wurden auch des öfteren parodiert. Mittlerweile können die Videos auch selbst editiert werden, sodass der Auswahlprozess nicht vollkommen automatisch stattfindet.