24.000.000 Terabyte an Netflix-Streams in drei Monaten

Offizielle Zahlen sind nicht bekannt, aber immer wieder wird Netflix ein großer Anteil am weltweiten Internet-Traffic zugesprochen. Laut Sandvine ist Netflix für 35 Prozent des gesamten US-Traffics verantwortlich. Netflix ist mittlerweile in 50 Ländern weltweit tätig, bis 2017 will man in bis zu 200 Staaten vertreten sein.