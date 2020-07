50 Millionen Downloads für Angry Birds Space

„Angry Birds Space“, die neueste Version der beliebten Spiele-Franchise wurde in 35 Tagen 50 Millionen Mal heruntergeladen. Das teilte die Entwicklerfirma Rovio in ihrem Blog mit. Rovio zufolge hat das Spiel damit alle Vorgängerversionen klar in den Schatten gestellt und sich zum am schnellsten verbreitenden mobilen Game der Geschichte entwickelt.