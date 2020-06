A1 beim Netflix-ISP-Index an letzter Stelle

Netflix hat am Mittwoch seinen monatlichen ISP-Geschwindigkeitsindex veröffentlicht. Damit soll aufgezeigt werden, welche Provider zu Stoßzeiten das beste Streaming-Erlebnis mit Netflix bieten. A1 liegt mit 2,93 Mbit/s hinter seinem Vormonatsergebnis, an vorletzter Stelle liegt Tele2 mit 3,08 Mbit/s. UPC liegt mit 3,87 Mbit/s im Mittelfeld und Kabelplus und Liwest führen mit 4,19 Mbit/s das Ranking an.