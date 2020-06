A1-Mobilfunktochter Yesss senkt Preise

Mit einer Reihe neuer "virtueller Anbieter" (MVNO) hat sich auf dem heimischen Mobilfunkmarkt in den vergangenen Wochen einiges getan. UPC ist ohne Kampfpreise gestartet. Hofer ist mit seiner Mobilfunkmarke HoT jedoch mit Diskont-Preisen an den Start gegangen. Dabei hat Hofer die A1-Tochter Yesss aus seinen Filialen verdrängt. Yesss ist seit Anfang des Jahres in den REWE-Filialen österreichweit erhältlich.