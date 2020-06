Achterbahn-Fahrt zwischen echter und virtueller Realität

Für eine Weltpremiere schmuggelten die zwei Entwickler Edmond O'Driscoll und Jonathan Forder eine Oculus Rift Virtual-Reality-Brille und einen Laptop auf eine Achterbahn in Großbritannien. Wie die Webseite Road to VR schildert, war das Ziel der beiden, die physischen Eindrücke einer echten Achterbahnfahrt am Körper mit den visuellen Eindrücken einer Achterbahnfahrt auf der selben Strecke - nur in anderer Umgebung - in virtueller Realität zu kombinieren.

Während O'Driscoll die Oculus Rift trug, filmte Forder die Aktion. Während die Achterbahn in Realität von nebliger Morgenstimmung umgeben ist, fährt O'Driscoll virtuell auf einer Achterbahn im Weltall.