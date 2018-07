Air India zieht Flieger wegen Bettwanzen aus dem Verkehr

Unzumutbare Ersatzsitze

Gegenüber der Hindustan Times schildert einer der betroffenen Passagiere, was sich an Bord des Flugzeugs abgespielt hat. "Wir haben die Crew alarmiert und die haben ein Abwehrmittel versprüht. Nach einer Weile sind noch mehr Bettwanzen von anderen Sitzen aufgetaucht. Wir waren schockiert und beschwerten uns. Meine Frau und meine jüngere Tochter haben die Crew-Sitze in der Economy Class erhalten, die in einem schlechten Zustand waren. Ihre Tische waren kaputt und der Fernseher konnte nicht ausgeschaltet werden. Die Crew musste ein Tuch holen, um ihn zu verdecken."

Nach Bekanntwerden der Vorfälle, zog Air India zwei betroffene Flugzeuge sofort aus dem Verkehr. Laut Angabe der Fluglinie wurden sie einen Tag lang per Dampfreiniger behandelt. Außerdem wurden Sitzbezüge ausgetauscht. Der Flugplan zwischen Mumbai und Newark wurde unterdessen eingehalten. Es kam zu keinen Flugausfällen.