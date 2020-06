AirBnB: "Wir bieten mehr als nur Zimmer an"

Sie rühren gerade in Europa die Werbetrommel für AirBnB. Ich nehme stark an, Sie übernachten bei einigen Ihrer Nutzer.

Brian Chesky: Ja klar, ich habe in Berlin in einem wunderschönen Loft gewohnt und in Hamburg bei einem AirBnB-Nutzer geschlafen. Im Juni 2010 habe ich meine Wohnung aufgegeben und wohne seither ausschließlich bei AirBnB-Nutzern.

Was ist so toll an Privatunterkünften? Hotels bieten doch viel mehr Komfort.

Ich glaube, dass wir eine neue Kategorie des Reisens kreiert haben. Erstens inspirieren wir Leute zum Reisen, die zuvor nicht viel gereist sind. Zweitens ermöglichen wir Zugang zu Leuten vor Ort, und das gab es zuvor nicht. Und drittens haben wir Menschen in Städten eine Unterkunft vermitteln können, wo Hotels komplett ausgebucht waren – etwa während der Fußball-WM oder den Olympischen Spielen. Insgesamt steigern wir also den Tourismus.

Noch ist AirBnB ein Geheimtipp. Kann es die Reisebranche verändern?

Wir versuchen wirklich, Reisen neu zu definieren. Wir bieten mehr als nur Zimmer an, wir bieten eine Erfahrung an, von der die Unterkunft nur ein Teil ist und zu der auch das Kennenlernen des Gastgebers gehört. Beim Reisen geht es um das Abenteuer, und unsere Plattform macht dieses Abenteuer auf sichere Art möglich. Es findet ein Wandel statt: Die Leute suchen sich nicht mehr die Stadt aus und dann das Hotel. Auf unserer Webseite suchen sie nach den beliebtesten Gastgebern und suchen sich danach die Destination aus. Wir sperren die Tür zu Wohnungen und Häusern auf, die man sonst nie von innen gesehen hätte. Das ist das Coole daran.

In den USA ist Ihr Dienst ja schon sehr populär, aber wie sieht es mit dem internationalen Geschäft aus?

Das wird falsch wahrgenommen. Mehr als die Hälfte der Buchungen werden außerhalb der USA gemacht. Bis dato wurden insgesamt mehr als 1,9 Millionen Nächte gebucht.



Stichwort Buchung: Beim Buchen überweist man das Geld an AirBnB, der Gastgeber bekommt es aber erst, nachdem der Gast angekommen ist. Was passiert mit dem Geld in der Zwischenzeit - manchmal Monate?

Das Geld wird in einem sicheren Konto aufbewahrt und kommt nicht auf unser Firmenkonto, wird also nicht für unser Geschäft eingesetzt. Der Grund:Wir wollen beide Parteien, Gast und Gastgeber, absichern. Der Host will eine Zusicherung, dass die Buchung ernst gemeint ist, und der Gast muss es nicht gleich an den Gastgeber überweisen und kriegt es im Falle eines Problems zurück - etwa, wenn die Unterkunft nicht so wie beschrieben ist.

AirBnB sitzt aber trotzdem oft monatelang auf dem Geld. Bekommen Sie Zinsen dafür?

Wir machen null Zinsen mit dem Geld, und selbst wenn wir es versuchen würden, wäre das nicht viel Geld. Wir machen damit in keinster Weise Umsatz.

Vor einigen Tagen haben Sie sich öffentlich über Nachmacher-Webseiten wie Wimdu, 9flats, Myfriendshotel and Airizu beschwert. Machen die Ihnen Ihr Geschäft kaputt?

Wir wollten unsere Nutzer warnen, weil immer mehr Vermieter von Verkäufern dieser Webseiten angeschrieben werden und sie zu einem Wechsel bringen wollen. Wir sind mehr als ein Verzeichnis von Privatunterkünften, wir sind eine echte globale Community von Reisenden und Gastgebern. Dass sich Gäste und Gastgeber gegenseitig bewerten können, hat eine Atmosphäre des Vertrauens geschaffen. Es mag Webseiten mit mehr Zimmern im Angebot geben, aber keiner hat so eine Community wie wir.

Sie werden also nicht klagen?

Das Beste, was wir tun können, ist unser Produkt zu verbessern. Erst vor ein paar Wochen haben wir Accoleo aufgekauft, eine echt talentierte Gruppe von sechs Unternehmern.

Was ist eigentlich mit Couchsurfing.org, die eine ähnliche Idee hatten? Haben sich deren Gründer schon über AirBnB beschwert?

Nein, weil wir zwei völlig verschiedene Herangehensweisen haben. Couchsurfing spricht nur eine kleine Gruppe von Menschen an, während wir unabhängig von Alter und Ansprüchen Unterkünfte vermitteln können.