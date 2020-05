Akkuschrauberbetriebene Seifenkisten im Duell

Bereits zum fünften Mal veranstaltet die Firma Conrad das Akkurace, 44 Teams aus Österreich und Deutschland treten diesmal mit ihren selbstgebastelten Karts auf der Rennstrecke gegeneinander an. Angetrieben werden die Gefährte dabei lediglich von den Elektromotoren von Akkuschraubern. Der Bewerb findet am fünften Oktober auf dem Welser Messegelände statt. Einlass in die BRP-Rotax-Halle ist um 10 Uhr.